Traquée par des tireurs alors qu'elle était en gestation, cette chienne échappe au pire pour donner la vie en sécurité

À la voir gambader le long d’une route de campagne, Zelda a tout d’une chienne ordinaire. Elle profite d’un quotidien paisible auprès de sa famille aimante. Pourtant, cette vie a priori banale ne l’est pas pour elle, ni pour toutes les personnes qui la connaissent. En effet, la boule de poils a frôlé le pire dans son pays, échappé à ses bourreaux, donné la vie plusieurs fois et affronté bien des épreuves.

Zelda est née en Tunisie, là où les chiens errants ne sont malheureusement pas désirés. Ils sont traqués et parfois, malheureusement, éliminés, car le gouvernement local a choisi une méthode offensive pour les écarter. La chienne faisait alors partie de ce triste manège, puis de belles âmes ont vu sa souffrance à travers son regard. Elles l’ont alors prise sous leur aile et lui ont offert une vie qu’elle n’aurait même pas osé imaginer.

Pattes & Tic, une association française, sauve aussi des chiens à l’étranger et notamment en Tunisie pour les reloger. À la fin du printemps dernier, le personnel de l’organisme a reçu un appel au secours concernant une chienne, Zelda, sur le point d’accoucher. L’animal tentait tant bien que mal de se mettre à l’abri pour donner la vie, car il était traqué à l’occasion d’une triste « campagne de tirs » organisée par la municipalité.

Pattes & Tic / Facebook

Un voyage, puis une nouvelle chance

Zelda a été placée sous la protection de personnes bienveillantes et a donné naissance à 8 merveilleux chiots. Un neuvième chiot était sans vie, mais la maman a pu trouver du réconfort auprès de ses autres petits. C’était la première fois qu’elle pouvait s’occuper d’eux et qu’elle n’avait pas à craindre pour leur vie. En effet, la fondatrice de l’association, Françoise, suppose qu’elle a déjà mené plusieurs grossesses, mais que ses anciennes conditions de vie ne lui permettaient pas de prendre soin de ses nouveau-nés.

Zelda a pu profiter du temps avec sa progéniture, puis les bonnes nouvelles se sont enchaînées. Une famille suisse a proposé sa candidature pour l’adopter. Quand les petits ont été sevrés, la mère s’est envolée vers son nouveau pays et a tout recommencé à zéro. Dans sa nouvelle maison, plus personne ne la traquera. Plus personne ne lui voudra du mal, non plus, quand elle se baladera en extérieur. C’est une toute nouvelle vie qui commence.

Les bienfaiteurs de Pattes & Tic espèrent que ses chiots, désormais disponibles à l’adoption, auront aussi cette chance-là, car ils le méritent amplement.