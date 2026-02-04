Comme son grand frère aujourd’hui disparu, ce jeune Golden Retriever découvre l’océan avec un émerveillement touchant (vidéo)

C’est toujours émouvant de contempler nos amis les animaux vivre leurs « premières fois ». Charlie, un Golden Retriever, a notamment découvert la plage grâce à son adoptante, qui n’a pas hésité à filmer ce moment magique.

La nature regorge de merveilles et s’avère bénéfique pour notre santé mentale. Comme le souligne un article publié sur le site web de TF1, des études montrent que la mer ou l’océan a des bienfaits sur notre santé globale.

En plus de nous apaiser, ce milieu d’une grande beauté a tendance à nous fasciner. Mais les êtres humains ne sont pas les seuls à en profiter ! En effet, il n’est pas rare de voir nos amis les chiens se défouler sur certaines plages « dog-friendly », jouer dans l’eau et savourer pleinement cette atmosphère de liberté.

© @laurenandcody / TikTok (capture d'écran)

« Il s’en souviendra toujours »

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Parade Pets, on peut voir un Golden Retriever répondant au nom de Charlie vivre une grande première dans sa vie. L’animal découvre l’océan, pour son plus grand bonheur.

Âgé d’un an et demi à ce moment-là, le chien a flairé les odeurs nouvelles, senti le vent caresser sa robe dorée et contemplé les vagues lécher le sable lui chatouillant les pattes. Cette expérience inoubliable, immortalisée par son humaine préférée, a ravi de nombreux internautes.

« Il est tellement excité qu’il remue la queue, c’est trop mignon », fait remarquer une utilisatrice du réseau social. « Il s’en souviendra toujours », commente une autre internaute nommée Christine.

Une scène qui a fait jaillir des souvenirs

Comme le rapportent nos confrères d’outre-Atlantique, le comportement de Charlie a particulièrement ému son adoptante, Lauren, qui n’a pu s’empêcher de penser à un ami très cher aujourd’hui disparu.

Cody, le grand frère de Charlie, a exhalé son dernier souffle un an plus tôt à l’âge de 13 ans. Comme son nom l’indique, le compte TikTok @laurenandcody avait été créé spécialement pour lui. À l’instar de son petit frère, Cody aimait les escapades en plein air avec son humaine préférée, notamment au bord de l’océan.

A lire aussi : Une fillette noue une relation unique avec le chien de sa famille et imite ses comportements de manière adorable (vidéo)