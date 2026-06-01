Avec sa charrette et son doudou, ce chien entame un tour d'Europe à vélo aux côtés de sa maîtresse et son amie d'enfance

Loki s’apprête à parcourir 15 000 kilomètres à travers 23 pays lors d’un incroyable tour d’Europe à vélo. Le chien de 8 ans accompagnera ainsi sa maîtresse et l'amie d’enfance de cette dernière dans une aventure placée sous le signe des rencontres, de la découverte et du partage.

Meilleures amies depuis le collège, âgées de 24 et 25 ans, Mélissa Boursaud et Clara Jegou ont donné le coup d'envoi de leur tour d'Europe à vélo le dimanche 31 mai dans leur commune natale de Gençay dans la Vienne, rapportait La Nouvelle République .

Au programme : 15 000 kilomètres à parcourir et 23 pays à traverser, sans courir derrière le chronomètre. L'objectif de ce défi baptisé « Les Roots en selle » est, en effet, de « rencontrer, s'enivrer de nouvelles cultures, danser, chanter, bivouaquer, rire, galérer, ressentir… », mais aussi « témoigner en faveur de nos animaux de compagnie, montrer qu'il est possible de réaliser nos rêves à leurs côtés », indique le duo sur Instagram .

Ou plutôt le trio, car la vedette de cette belle aventure est Loki, le chien de Clara. A 8 ans et en pleine forme, il aime par-dessus tout « les promenades, sniffer, manger ».

Monsieur Renne, le doudou de Loki, sera aussi du voyage

Confortablement installé dans sa charrette, il sera ainsi le fidèle copilote de sa maîtresse et veillera autant sur elle que sur sa « marraine » Mélissa. Il pourra également compter sur la présence réconfortante de Monsieur Renne, son incontournable doudou.

En prenant part aux Roots en selle,Loki est assuré de faire le plein de belles découvertes et de magnifiques rencontres à travers les villes et villages européens.

Après les premiers coups de pédales à Gençay, Loki, Clara et Mélissa mettront le cap sur le nord pour se rendre en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark. Ils entameront ensuite leur traversée de l'Europe de l'Est, de la Grèce et des Balkans, avant de passer par le Sud du Vieux Continent via l'Italie et le littoral méditerranéen de la France. Ils effectueront, par la suite, une large boucle côtière sur la péninsule Ibérique, avant le retour sur le territoire français et la Nouvelle-Aquitaine pour rejoindre leur point de départ.

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Economies, cagnotte et petits boulots en cours de route

Un périple qui s'annonce palpitant et dans lequel les 2 amies d'enfance avaient eu envie de se lancer depuis leur rencontre avec des voyageurs à vélo en Albanie quelques années plus tôt.

Il sera financé par leurs économies, Mélissa étant saisonnière et Clara employée en Ehpad, par une cagnotte en ligne ayant permis de récolter 1 400 euros, mais aussi par les petits jobs qu'elles espèrent décrocher tout au long du parcours.

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