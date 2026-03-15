Avant de dire adieu à sa chienne âgée, elle l’aide à « faire des bêtises » durant ses derniers jours (vidéo)

Aider un chien âgé à profiter pleinement de ses derniers jours peut parfois passer par de petites bêtises... Rose, une maîtresse attentionnée, a ainsi laissé sa chienne Pixel chaparder des friandises durant sa dernière semaine sur Terre, transformant ces instants douloureux en moments joyeux.

Être un maître responsable, c’est souvent veiller à protéger son compagnon à 4 pattes, mais Rose Adler a choisi de voir les choses autrement pour sa chienne âgée. Comprenant que même les séniors ont le droit de s’amuser et de profiter pleinement de la vie, elle a décidé de l’aider… à faire des bêtises ! Durant sa dernière semaine sur Terre, Rose a ainsi laissé sa fidèle compagne s’attirer quelques ennuis, lui offrant ainsi des instants de joie bien mérités.

Une dernière semaine pleine de tendresse et de petites bêtises

Rose a décidé de rendre les derniers jours de sa chienne Pixel, une Berger Australien de 14 ans, aussi heureuse que possible en lui offrant une dernière semaine pleine de tendresse et de petites bêtises.

© @only.half.listening / TikTok

Pixel avait toujours été une chienne très polie et bien élevée, mais sa maîtresse a pensé qu’avant son départ, elle méritait de s’amuser un peu. Elle l’a donc laissée faire des choses habituellement interdites, comme voler des friandises sur la table, savourer un taco ou chaparder des snacks.

@only.half.listening Day 4 of helping my 14 year old dog get into trouble! Counter-surfing. Something she hasn’t been able to do in a long time. ???? ? Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men

Dans l’une des vidéos TikTok immortalisant l’un de ces moments touchants, on voit les yeux de Pixel s’illuminer lorsqu’elle attrape les gourmandises, ce qui montre à quel point elle savoure cette petite folie autorisée.

Une histoire inspirante

Cette histoire touchante, mise en lumière par PetHelpful, montre comment la fin de vie d’un animal peut être célébrée avec originalité et tendresse. Rose a en effet offert à Pixel une semaine parfaite, remplie de petites aventures et de bêtises autorisées.

© @only.half.listening / TikTok

Les internautes ont vraiment été touchés par cette démarche et ont tenu à partager leurs propres anecdotes sur leurs chiens âgés un peu turbulents : « Notre Labrador Retriever de 15 ans (qui avait du mal à monter les escaliers 95 % du temps) a sauté sur le comptoir et a attrapé une entrecôte à 40 dollars. Mon mari et moi, on est restés bouche bée. On s’est dit qu’il lui restait peut-être un bon saut et qu’il l’avait gardé pour ce steak. », a par exemple commenté un internaute avec humour.

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Malheureusement, une semaine après ces moments magiques, Pixel a rejoint son frère à 4 pattes, Braille, de l’autre côté du Pont de l’Arc-en-ciel, laissant sa maîtresse inconsolable...

Avec ces gestes simples mais profondément affectueux, Rose a toutefois offert à ses boules de poils une vie remplie d’amour et d’aventures jusqu’au bout, illustrant parfaitement ce qu’est l’amour inconditionnel.