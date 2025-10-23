Recueillie dans un état pitoyable, cette chienne effrayée retrouve confiance et l’amour d’un foyer pour toujours

La grande difficulté que rencontrent les refuges lorsqu’ils recueillent un animal errant est l’absence d’informations sur son passé. Quand Snowball est arrivée au refuge North Carolina animal shelter, son comportement ne laissait aucun doute sur les terribles épreuves qu’elle avait pu connaître. Heureusement, grâce à l’extraordinaire travail de sa famille d’accueil, la petite chienne s’est peu à peu épanouie, jusqu’à trouver sa famille pour la vie.

On ne le répétera jamais assez, le travail des familles d’accueil pour les refuges est essentiel. Outre l’allègement de la charge de travail, elles permettent de consacrer le temps nécessaire à des animaux dont les besoins sont plus importants. Ainsi, lorsque Snowball a intégré le refuge North Carolina animal shelter, elle était en piteux état : les poils emmêlés, timide, et présentant un fort instinct de protection envers ses chiots nouveaux-nés. Ce qui a également marqué l’équipe du chenil, c’est la peur qu’éprouvait la boule de poils vis-à-vis des hommes. Il ne faisait aucun doute que son passé avait été compliqué.



© AshevilleHumane / Facebook

Suite à sa prise en charge, Snowball a pu être toilettée par des mains expertes, pour ensuite être placée dans une famille d’accueil avec ses petits. Ses maîtres d’accueil ont alors pu commencer un lent travail de réadaptation au contact des humains, des enfants, et des autres animaux. Mais cela en valait la peine, car la petite chienne a commencé à s’épanouir progressivement, montrant alors un caractère doux et affectueux.

Le moment venu, Kenai et Koda, les 2 chiots de Snowball, ont été placés à l’adoption et ils ont rapidement été adoptés. Par chance, la maman, désormais seule, n’a pas eu à attendre longtemps pour trouver, elle aussi, un foyer chaleureux. En effet, l’un des membres de l’équipe de collecte de fonds du refuge a permis de faire connaître l’histoire de Snowball à un couple de donateurs réguliers. Ces derniers avaient perdu leur chienne adorée, et il s’est avéré qu’elle ressemblait beaucoup à Snowball.

A lire aussi : Grâce à une vidéo de son American Bully dans une douce situation, une femme déconstruit les stéréotypes

Selon des propos rapportés par The Charlotte Observer , Becca Andrews, la coordinatrice marketing du refuge, déclare ainsi : “Lors de leur visite, Snowball s'est immédiatement approchée d'eux, malgré son attitude distante envers la plupart des gens”. La petite chienne a même fait mieux : elle s’est assise confortablement sur les genoux de l’homme, alors même qu’elle se montrait normalement timide avec eux. Pour les adoptants, le coup de foudre a été immédiat.

Désormais, Snowball a été rebaptisée Millie, et elle vit des jours paisibles, entourée de l’amour de ses nouveaux maîtres et loin de son triste passé de chienne errante.