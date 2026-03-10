Une femme pensait voir son mari revenir du refuge avec un chien et accueille finalement avec joie une sœur et son frère boudés par les adoptants

Bien décidé à accueillir un nouveau chien, ce couple s’est tourné vers une adoption en refuge. Ayant jeté son dévolu sur un jeune chiot Border Collie, le futur propriétaire n’a pas pu résister au regard implorant d’un autre chien de la portée qui n’intéressait personne. C’est ainsi que le duo est arrivé dans sa nouvelle maison. Malgré le changement de plan, l’accueil des arrivants s’est déroulé dans un climat de joie intense.

C’est après la disparition de leur chien Bear que le couple a décidé d’ouvrir à nouveau son cœur en intégrant un nouvel ami canin à leur famille. En scrutant les posts d’un refuge, Victoria et Marcelo sont tombés sous le charme d’une petite Border Collie au regard doux. La petite chienne avait vu le jour dans une ferme, racontait Newsweek.

@vsmithie / TikTok

Des plans bouleversés

Victoria attendait le retour de Marcelo avec impatience le jour où ce dernier s’est rendu au refuge pour aller chercher la petite chienne. Victoria témoignait : « J’avais prévu de le filmer en train de la ramener à la maison pour garder des souvenirs, jusqu’à ce qu’il me dise qu’il avait une surprise et de continuer à le filmer ».

En effet la surprise était grande car ce n’est pas un, mais 2 chiens qui sont sortis du véhicule, sous le regard étonné, mais heureux, de la jeune femme. « J’étais complètement choquée, se souvient-elle, mais ravie, car j’adore les chiens ».

@vsmithie / TikTok

Une double adoption évidente

Marcelo expliquait un peu plus tard que lorsqu’il s’est rendu au refuge, il a croisé le regard du chiot qui était aussi le frère de sa future chienne. Les bénévoles lui ont expliqué la situation : le chiot n’avait pas trouvé de famille pour l’adopter et attendait son moment avec beaucoup de souffrance. La décision a été prise sur un coup de tête, mais personne ne le regrette.

A lire aussi : Enlevé par une inconnue devant la garderie des enfants de ses maîtres, ce chien est rendu à sa famille contre une récompense

« Vos chiots sont adorables »

Après les propriétaires de ce nouveau duo, ce sont les internautes qui ont exprimé leur joie sous la vidéo publiée sur le compte TikTok « @vsmithie ». Très encourageants face à cette démarche, ils sont nombreux à témoigner de situations similaires et de liens fraternels très forts au sein des portées.

Les chiots ont déjà pris leurs marques dans leur nouvelle maison, et en plus d’apporter énormément de joie à leurs propriétaires, ils ont l’assurance de pouvoir évoluer ensemble.