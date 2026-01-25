Paralysé des pattes arrière dès son plus jeune âge, un chiot retrouve sa mobilité grâce au soutien inébranlable de sa famille (vidéo)

Navy a fait preuve d’un grand courage et d’une résilience inspirante. À l’âge de 11 semaines, le vétérinaire lui a diagnostiqué une maladie entraînant une paralysie des pattes arrière. Grâce au soutien de sa famille, le chiot Golden Retriever a surmonté les épreuves et effectué une belle transformation.

Les personnes qui croisent Navy dans la rue ne se douteraient jamais des épreuves qu’il a traversées durant son plus jeune âge. Le Golden Retriever, âgé d’un peu moins d’un an aujourd’hui, a reçu un diagnostic sombre à ses 11 semaines.

En effet, un vétérinaire lui a diagnostiqué une maladie dévastatrice qui l’a laissé paralysé, révèle un article publié sur le site Pet Helpful. Pour obtenir une guérison complète, des traitements intensifs, comme des séances de physiothérapie et des visites hebdomadaires chez un professionnel de la santé animale, s’avèrent nécessaires.

Un vrai battant

Ses adoptants, très attentionnés, n’ont jamais baissé les bras. De l’achat de matériel médical à l’aide pour marcher, ils ont tout fait pour l’accompagner dans son long combat afin de lui offrir une vie épanouie.

Grâce à leur dévouement et leur amour, Navy a fait des progrès remarquables et a pu se remettre de cette maladie terrible, malgré son jeune âge. Dans une vidéo publiée sur le compte TikTok @navybeansthegolden, nous pouvons contempler le chemin parcouru par le Golden Retriever.

Au début, le petit animal se déplaçait avec une grande difficulté. Ses humains préférés l’ont soutenu durant plusieurs mois, jusqu’à ce qu’il retrouve sa mobilité. Aujourd’hui, Navy se porte beaucoup mieux. Après avoir parcouru un long chemin, il croque la vie à pleines dents !

Ne jamais perdre espoir

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue 914 000 fois et récolté près de 144 000 mentions « j’aime ».

« Oh mon Dieu, j’ai instantanément pleuré en voyant ce magnifique bébé marcher, et encore plus courir », écrit une internaute profondément émue par l’histoire de Navy. « Les pattes arrière de mon chien ont cessé de fonctionner. Les vétérinaires ont dit qu'il fallait l'euthanasier, mais nous avions d'autres projets, témoigne un autre utilisateur du réseau social, j'ai recouvert tout mon appartement de moquette, je le portais, je le tenais dans mes bras pour qu'il puisse faire ses besoins, je lui étirais les pattes tous les jours dans la piscine et je l'aidais à marcher jusqu'à ce qu'il puisse remarcher 6 mois plus tard. Il dormait dans le lit, blotti contre moi. Un jour, je me suis réveillé et il nous a quittés. Il a vécu jusqu'à 20 ans. Repose en paix, mon Pinscher Nain adoré ! »