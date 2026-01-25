  1. Woopets
  5. Paralysé des pattes arrière dès son plus jeune âge, un chiot retrouve sa mobilité grâce au soutien inébranlable de sa famille (vidéo)

Paralysé des pattes arrière dès son plus jeune âge, un chiot retrouve sa mobilité grâce au soutien inébranlable de sa famille (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Navy a fait preuve d’un grand courage et d’une résilience inspirante. À l’âge de 11 semaines, le vétérinaire lui a diagnostiqué une maladie entraînant une paralysie des pattes arrière. Grâce au soutien de sa famille, le chiot Golden Retriever a surmonté les épreuves et effectué une belle transformation.

© @navybeansthegolden / TikTok (capture d'écran)

Les personnes qui croisent Navy dans la rue ne se douteraient jamais des épreuves qu’il a traversées durant son plus jeune âge. Le Golden Retriever, âgé d’un peu moins d’un an aujourd’hui, a reçu un diagnostic sombre à ses 11 semaines.

En effet, un vétérinaire lui a diagnostiqué une maladie dévastatrice qui l’a laissé paralysé, révèle un article publié sur le site Pet Helpful. Pour obtenir une guérison complète, des traitements intensifs, comme des séances de physiothérapie et des visites hebdomadaires chez un professionnel de la santé animale, s’avèrent nécessaires.

Illustration de l'article : Paralysé des pattes arrière dès son plus jeune âge, un chiot retrouve sa mobilité grâce au soutien inébranlable de sa famille (vidéo)

© @navybeansthegolden / TikTok (capture d'écran)

Un vrai battant

Ses adoptants, très attentionnés, n’ont jamais baissé les bras. De l’achat de matériel médical à l’aide pour marcher, ils ont tout fait pour l’accompagner dans son long combat afin de lui offrir une vie épanouie.

Grâce à leur dévouement et leur amour, Navy a fait des progrès remarquables et a pu se remettre de cette maladie terrible, malgré son jeune âge. Dans une vidéo publiée sur le compte TikTok @navybeansthegolden, nous pouvons contempler le chemin parcouru par le Golden Retriever.

Illustration de l'article : Paralysé des pattes arrière dès son plus jeune âge, un chiot retrouve sa mobilité grâce au soutien inébranlable de sa famille (vidéo)

© @navybeansthegolden / TikTok (capture d'écran)

Au début, le petit animal se déplaçait avec une grande difficulté. Ses humains préférés l’ont soutenu durant plusieurs mois, jusqu’à ce qu’il retrouve sa mobilité. Aujourd’hui, Navy se porte beaucoup mieux. Après avoir parcouru un long chemin, il croque la vie à pleines dents !

@navybeansthegolden

little late to the trend but had to do it anyway ??????????? #puppytiktok #goldenretrieverpuppy #trending #inyour20s #goldenretrieversoftiktok

? original sound - ???????????????? ??????

Ne jamais perdre espoir

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue 914 000 fois et récolté près de 144 000 mentions « j’aime ».

A lire aussi : Seule contre l'avis de ses collègues, elle refuse d'abréger les souffrances d'un chiot paralysé à cause d'une forme grave du tétanos et réussit l'impossible

« Oh mon Dieu, j’ai instantanément pleuré en voyant ce magnifique bébé marcher, et encore plus courir », écrit une internaute profondément émue par l’histoire de Navy. « Les pattes arrière de mon chien ont cessé de fonctionner. Les vétérinaires ont dit qu'il fallait l'euthanasier, mais nous avions d'autres projets, témoigne un autre utilisateur du réseau social, j'ai recouvert tout mon appartement de moquette, je le portais, je le tenais dans mes bras pour qu'il puisse faire ses besoins, je lui étirais les pattes tous les jours dans la piscine et je l'aidais à marcher jusqu'à ce qu'il puisse remarcher 6 mois plus tard. Il dormait dans le lit, blotti contre moi. Un jour, je me suis réveillé et il nous a quittés. Il a vécu jusqu'à 20 ans. Repose en paix, mon Pinscher Nain adoré ! »

