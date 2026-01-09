Amputé après avoir été traîné sur le bitume, ce Patou utilise maintenant son handicap pour réconforter les enfants malades

Après avoir traversé l’impensable, ce grand chien à 3 pattes et au cœur tendre s’apprête à écrire un nouveau chapitre plein d’espoir. Son parcours exemplaire, fait de résilience et de douceur, force l’admiration et promet d’apporter du réconfort à ceux qui en auront le plus besoin.

Victime d’un accident de voiture lui ayant fait perdre une patte, un Chien de montagne de Pyrénées qui vit au Texas (Etats-Unis) s’en est non seulement remis, mais il s’apprête en plus à se lancer dans carrière de chien de thérapie. Son histoire est rapportée par KWTX .



KWTX

Leo avait été secouru en mai 2024 après une terrible épreuve qui a laissé des séquelles. “Leo avait été percuté par une voiture, traîné sur le bitume sur une distance considérable, puis laissé sur le bord de la route pendant 3 jours”, raconte sa maîtresse Robyn Howard. Il avait été découvert par le service local de contrôle des animaux, qui l’avait aussitôt emmené aux urgences vétérinaires.

Le Patou était particulièrement mal en point. “Il avait une patte cassée, une plaie au cou si grande que l'on pouvait y glisser une main, une autre à la patte arrière et une infection généralisée”, détaille sa propriétaire.



KWTX

Contre toute attente, il avait survécu à l'infection, à l'amputation et aux autres lésions Il avait ensuite passé un an au refuge Texas Great Pyrenees Rescue, avant d’être adopté par Robyn Howard.

La famille comptait déjà 3 membres canins, dont un chien de thérapie certifié. La maîtresse de Leo a vite compris qu’il possédait les aptitudes naturelles pour lui emboîter le pas. “J'ai reconnu en lui certaines de ces mêmes qualités, dit-elle à ce propos. Il aime tout le monde, il est calme et très doux.”



KWTX

Apporter du réconfort aux enfants en situation de handicap

Il lui a donné raison, puisqu’il vient d’achever brillamment la toute première phase de sa formation. Leo devrait terminer son parcours d’apprentissage vers la fin du printemps ou le début de l’été 2026.

KWTX

Il a également reçu un chariot sur-mesure, qui lui permet de profiter d’une mobilité et d’une autonomie accrues.

“Il a traversé bien des épreuves… et il a réussi ! Il est incroyable”, dit Robyn Howard, qui espère l’emmener rendre visite aux enfants en situation de handicap et hospitalisés dès qu’il sera pleinement opérationnel.