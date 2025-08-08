Cette mère d’accueil découvre la raison pour laquelle son protégé à trois pattes est couvert de cicatrices et partage sa peine dans une vidéo

Alyssa est mère d’accueil depuis des années. Elle en a accueilli des chiens sous son toit, pour la plupart ayant eu à vivre avec un traumatisme évident. Récemment, c’est un chien sauvé des rues du Mexique qui a atterri chez elle. Couvert de blessures, le chien gardait un secret d’une violence rare.

Alyssa Blackwell Hammond, 36 ans, a accueilli 41 chiens depuis le début de son implication en tant que famille d’accueil, expliquait Newsweek. Après un accueil éprouvant, celui d’une portée de chiots atteints du parvovirus, elle avait décidé de lever un peu le pied, et d’attendre avant d’ouvrir à nouveau sa porte. En voyant une photo de Tripp, un chien tout juste secouru des rues de Mexico City, la bénévole n’a pas pu refuser.

« On pense qu’il a environ 3 ans »

Alyssa ne savait pas grand-chose du passé de ce chien noir d’une grande maigreur, mais son âge a été estimé à 3 ans. L’allure de Tripp était particulière, car suite à une blessure non soignée, le chien a dû être amputée d’une patte. La mère d’accueil expliquait : « Il était émacié, s’est fait amputer d’une jambe après avoir été heurté par une voiture et était couvert de cicatrices ».

Une confiance bouleversante

Lorsqu’il a franchi le seuil de la maison d’Alyssa, Tripp n’était déjà plus tout à fait le même. La bénévole a été extrêmement émue de la confiance accordée, qui en disait long sur son passé, sans doute marqué par l’abandon et de la maltraitance. « Il était juste impressionnée d’avoir tout désormais », à savoir un toit, de la nourriture, un lit chaud, et évidemment des bras dans lesquels se blottir.

Un cap dépassé dans la cruauté

C’est en commentaires d’une publication sur TikTok qu’Alyssa en a appris plus au sujet de Tripp. Alors qu’elle pensait que ce dernier avait été victime d’un accident de voiture, elle a découvert, par l’intermédiaire de la personne ayant porté secours au chien, que Tripp avait en fait été attaqué violemment à la machette. Le choc était immense. En vidéo, on mesure toute la tristesse de la protectrice.

Saluée pour son travail immense mené auprès de Tripp, Alyssa a dû dire au revoir à son protégé 7 mois après son arrivée. Pour toute la communauté, ce parcours est symbole d’espoir et de solidarité : avec de l’humanité, de la résilience et un bon accompagnement, on peut tout surmonter.