Un chien en piteux état passe 6 mois sur un parking jusqu'à ce que quelqu’un ait enfin pitié de lui

Suzette Hall, une sauveteuse d’animaux originaire des États-Unis, a l’habitude de prendre en charge des boules de poils en détresse. Cela n’ôte toutefois pas sa sensibilité et, lorsqu’elle a fait la rencontre d’Oreo, son cœur s’est brisé. Le petit chien errait depuis 6 mois sur le parking d’un centre commercial, tentant de survivre comme il le pouvait. En apprenant son existence, elle n’a pas hésité à aller l’aider.

Oreo avait été aperçu à de nombreuses reprises par des passants, mais personne n’avait agi pour le secourir. Au contraire, certains s’étaient montrés médisants envers lui et le chassaient. Les employés du magasin avaient déjà tenté de le faire fuir et ont fini par le rendre très craintif vis-à-vis des humains.

Une main tendue

Quand Suzette a pris connaissance de ce récit, elle s’est organisée pour récupérer l’animal. Ce n’était pas une mince affaire, car il était méfiant compte tenu de ce qu’il avait enduré. La sauveteuse avait donc besoin d'aide, mais le personnel du magasin n’a pas souhaité se joindre à elle, comme l’indiquait Think Stewartville. Elle a alors réuni des bénévoles et tous ont œuvré pour sauver la boule de poils.

Grâce à une stratégie bien rodée, celle-ci a pu être capturée et placée en sécurité. Elle a reçu les soins dont elle avait besoin et a bénéficié d’un toilettage bien mérité. Suzette a enfin découvert son joli minois, qui était caché jusqu’à présent sous une montagne de poils emmêlés et sales.

Pour la bienfaitrice, ce n’était pas simplement un simple passage chez le toiletteur, mais le début d’une nouvelle vie plus sereine pour lui : « Son passé horrible est derrière lui, un nouveau départ commence », écrivait-elle sur les réseaux sociaux.