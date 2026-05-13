Ce Golden Retriever croise un chien robot pendant sa promenade au bord du lac et reste déconcerté (vidéo)

Lors d’une sortie avec sa maîtresse, Casper le Golden Retriever a été confronté à une scène pour le moins déroutante : un « chien » un peu particulier, qui était en réalité un robot en laisse. D’abord figé par la surprise, il a fini par l’observer avec attention, avant de se mettre à le suivre prudemment. Ce moment surréaliste et amusant, immortalisé en vidéo, a interpellé de nombreux fans sur Instagram.

Une agréable promenade dans un parc au bord du lac Ontario a pris une tournure surprenante pour Casper, un adorable Golden Retriever âgé d'un peu plus de 2 ans et dont la popularité commence tout doucement à décoller sur Instagram. Cette dernière est assurément appelée à connaître un bond après la publication d'une vidéo à la fois drôle et attendrissante, que relaie People .



casperthatgolden / Instagram

Casper habite Toronto, au Canada, avec sa maîtresse Nachiket Kulkarni. Récemment, alors que cette dernière l'avait emmené en balade au parc, une scène étrange s'est déroulée sur les yeux du quadrupède.

« L'IA va me voler mon travail »

Un couple est apparu, promenant son « animal de compagnie » en laisse. Il s'agissait d'un chien robot. Casper s'est arrêté net en repérant son faux congénère et s'est mis à l'observer attentivement en restant à bonne distance. D'abord prudent et perplexe, il a fini par se laisser guider par sa curiosité et a commencé à suivre le canidé mécanique en prenant tout de même soin de ne pas trop s'en approcher.

On ne sait pas s'il l'a finalement rejoint, la vidéo s'étant arrêtée juste avant, mais Casper semblait intrigué et fasciné par la machine qui bougeait et se comportait presque comme lui, mais n'avait ni fourrure, ni odeur canine.

« L'IA va me voler mon travail », indique le texte incrusté plein d'humour dans cette vidéo devenue virale sur Instagram, ayant généré 155 000 « j'aime » et que voici :

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Le conseil Woopets : comment distinguer curiosité et stress chez un chien face à une situation inhabituelle ?

Les réactions d'un chien face à une situation inédite pour lui peuvent varier. Un animal curieux adopte généralement une approche progressive et souple. Il avance, s’arrête, observe, puis recommence, sans chercher à fuir ni à s’imposer. Sa posture reste globalement détendue, avec une queue neutre ou légèrement mobile, et un regard qui explore.

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A l’inverse, un chien stressé manifeste souvent une forme de blocage ou de retrait. Il peut se figer sur place, reculer brusquement ou chercher à s’éloigner de la source du stimulus. Son corps est plus tendu, la queue basse, et son attention semble focalisée sur une possible issue de fuite plutôt que sur l’objet lui-même.

On peut aussi observer des comportements situés entre les 2. Le chien s’approche puis recule, revient à distance puis réessaie. Cette alternance est généralement le signe d’une phase d’analyse ; il tente de comprendre ce qu'il perçoit sans être complètement rassuré ni totalement inquiet.

Le rôle du maître est important. Une attitude calme et neutre favorise une meilleure interprétation de la scène par le chien, tandis qu’une tension transmise via la laisse ou la voix peut accentuer son malaise et son anxiété. Laisser de l’espace et ne pas forcer l’interaction reste souvent la meilleure option.

Enfin, ce qui fait la différence entre curiosité et stress, c’est aussi la capacité du chien à revenir rapidement à un état normal une fois le stimulus disparu. Un chien simplement intrigué passe vite à autre chose, alors qu’un chien stressé peut rester vigilant ou tendu plus longtemps.