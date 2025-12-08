Inconsolable après la perte brutale de son Golden Retriever, cette famille retrouve le sourire grâce à un chien maltraité

Certaines rencontres peuvent changer toute une vie. La famille De La Cruz a perdu son Golden Retriever bien-aimé et ne parvenait pas à faire son deuil depuis. La boule de poils a laissé un vide que ses proches n’arrivaient plus à combler jusqu’à ce qu’un ange entre dans leur vie.

Nombreux sont les propriétaires qui estiment que perdre un animal de compagnie, c’est perdre un membre de sa famille. Les De La Cruz font partie de ceux qui ont été profondément affectés par le départ de leur Golden Retriever, décédé des suites d’un cancer. Rien ne pouvait consoler ses propriétaires, puis un nouveau chien, Gunnar, a apaisé leur souffrance.

Leur toutou bien-aimé était âgé de 10 ans et demi lorsqu’il a quitté ce monde. Son départ a été brutal, car il a été emporté par la maladie. Personne ne s’était préparé à cela et la famille a été profondément choquée par ce départ. Les mois qui ont suivi le décès du chien étaient entachés de tristesse. En somme, les De La Cruz étaient inconsolables, parce que le foyer n’était plus au complet.

Un réconfort mutuel

Un jour, tandis qu’ils étaient sur internet, ils sont tombés sur la page d’un refuge qui avait mis en place une campagne d’adoption, « Videz les refuges », précisait CBS News . Un visage s’est démarqué parmi les autres : celui de Gunnar. Ce dernier est un ancien chien maltraité qui n’avait jamais connu la chaleur d’un foyer aimant. Il ne demandait qu’à être aimé, ce que son ancien détenteur n’avait jamais été capable de lui offrir.

En le votant, les De La Cruz ont ressenti quelque chose de profond : « Il y avait quelque chose chez lui qui nous plaisait à toutes les 3 », témoignait Amy, la mère de famille. Ses proches et elle ont vu en Gunner la boule de poils qui pourrait les aider à se reconstruire, alors, ils ont décidé de l’adopter. Rapidement, le chien a su faire sa propre place dans le foyer.

Il a également fait renaître les sourires sur le visage de ses proches et leur a apporté le réconfort dont ils avaient besoin : « Il nous a apporté tellement de joie », assurait Amy. Tous sont infiniment reconnaissants de l’avoir dans leur vie, car il a ramené le soleil à ma maison : « Nous parlons de lui tout le temps, nous rions avec lui et nous nous sentons tous tellement aimés par lui », concluait Amy.