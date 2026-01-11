Quand la voiture s’arrête devant chez elle, cette mamie est surprise par l’accueil explosif de ses Malinois préférés (vidéo)

Les visites chez mamie font partie des moments préférés de Sura, Nitro et Nimbus, des Bergers Belges Malinois aussi affectueux qu’explosifs. Une vidéo récemment publiée et devenue virale en offre un petit aperçu.

Marcela, 30 ans, est originaire de Curitiba, au Brésil. Elle est arrivée aux Etats-Unis à l’âge de 7 ans et vit à Charlotte, en Caroline du Nord, depuis une quinzaine d’années.

Après avoir décroché son diplôme d’esthéticienne, elle a donné une toute autre orientation à sa carrière en se consacrant aux animaux de compagnie. Elle a commencé par être dog-sitter, puis s’est formée à l’éducation canine. Un métier qu’elle exerce à plein temps depuis 2019.

C’est aussi à ce moment-là qu’elle a rencontré Sura, une Malinoise. Depuis, elle vit une véritable histoire d’amour avec les Bergers Belges Malinois. Sa famille en compte 2 autres, dont Sura, 12 ans, est d’ailleurs la mère. Ils répondent aux noms de Nitro et Nimbus, et sont âgés de 6 et 4 ans.



Marcela a raconté tout cela dans un carrousel de photos posté le 9 décembre 2025 sur son compte TikTok “@cltmals”.

On y apprend également qu’elle fait faire énormément d’activités à ses chiens, notamment des sorties au bord de l’eau. Ce qu’ils adorent aussi, ce sont les visites chez leur “mamie”, la mère de Marcela. C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo partagée le 5 décembre et que relaie PetHelpful .

Cette séquence, qui a généré près d’un million de vues, ne montre pas la grand-mère en question, mais on peut l’entendre. On ne voit d’ailleurs pas très bien Sura, Nitro et Nimbus non plus, car ils traversent le champ comme des fusées.

Dès que leur maîtresse leur ouvre la portière de la voiture, ils s’élancent à toute vitesse pour faire la fête à leur mamie préférée.

Elle les gâte et ils l’adorent

D’après Marcela, ils ont même manqué de la faire tomber ce soir-là, mais elle a l’habitude et sait qu’elle ne risque rien.

Chez elle, les chiens savent qu’ils vont être gâtés et faire le plein de friandises. La preuve en images :

