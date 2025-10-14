Quelle que soit la situation, cette femelle Golden Retriever refuse de quitter sa petite sœur humaine (vidéo)

Nos amis canidés sont capables de nouer des liens extrêmement forts avec leurs maîtres, mais également avec les petits de leurs maîtres. Lady, une femelle Golden Retriever, a ainsi développé un puissant attachement à sa petite sœur humaine et ce, avant même sa naissance.

C’est via une adorable vidéo partagée par PetHelpful que l’on peut faire la connaissance de Lady, une femelle Golden Retriever de 6 ans. Cette dernière partage ses aventures sur son compte Instagram @ladyandtheblues. C’est ainsi que l’on a pu suivre l’une des plus importantes étapes de sa vie : l’arrivée de sa petite sœur humaine, Olivia.

L’attachement entre Lady et sa future maîtresse miniature s’est fait bien avant la naissance de cette dernière. Pour s’en rendre compte, il suffit d’observer le tendre comportement de la chienne, la tête posée sur le ventre de sa maîtresse . Une vidéo montre même que l’adorable Golden Retriever refusait de partir en promenade en laissant sa grande humaine derrière elle. On pourrait penser qu’il n’y a rien de plus normal et que de nombreux chiens peuvent avoir cette réaction avec leur propriétaire. Sauf que dans le cas de Lady, il s’agissait déjà d’une volonté de rester avec sa future petite sœur.

A lire aussi : Ce cacatoès aboie et monte la garde à la place du Labrador de la maison (vidéo)

D’ailleurs, une autre vidéo le montre clairement, lorsque la maîtresse de Lady souhaite l’emmener en promenade au bord de la plage. En principe, la boule de poils aurait dû être ravie. Pourtant, peu après leur départ, les images montrent une Lady campée sur ses 4 pattes, refusant d’aller plus loin et aboyant en direction de son humaine et tournant la tête vers Olivia, restée avec son papa. Le message était clair : “Je n’irai pas plus loin sans elle !”. Quelques secondes plus tard, on peut voir toute la petite famille partir en balade , Lady escortant fièrement son petit trésor à 2 pattes.