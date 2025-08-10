Une femme enceinte parvient à capturer la réaction hilarante de son chien qui sent un coup de pied du bébé dans son ventre (vidéo)

Dans quelques semaines, Mila deviendra l’heureuse grande sœur canine d’un bébé . Sa propriétaire est enceinte et la chienne semble l’avoir compris, car elle aime poser sa tête sur son ventre. Toutefois, elle a été surprise de constater que ce petit être bougeait déjà à l’intérieur de sa mère, comme le montre une vidéo hilarante postée sur internet.

Mila, une chienne au pelage sombre, est suivie par des centaines de personnes sur Instagram. Sa gentillesse transparaît au fil des publications, tout comme sa complicité avec sa maîtresse. Les 2 partagent des moments forts ensemble, d’autant plus depuis que la femme est enceinte.

Ce qui ressort aussi des vidéos, c’est que le rire s’invite fréquemment au sein de cette maison aimante ! Mila semble être parfaitement bien dans ses pattes et avoir une personnalité très joviale. On la voit, par exemple, sautiller joyeusement dans un champ, ou encore bondir de bonheur en découvrant sa propriétaire cachée sous une couverture.

Une grande surprise

Mila est aussi une chienne très expressive, comme les internautes ont pu le découvrir en visionnant un clip posté le 30 juin dernier sur Instagram. La chienne est paisiblement installée sur le ventre de sa maîtresse enceinte. Elle a les yeux fermés et semble partie pour une sieste agréable quand ses paupières s’ouvrent et ses pupilles s’écarquillent.

Elle vient de sentir un coup de pied du bébé qui s’est activé dans le ventre de sa maman. Mila n’avait jamais ressenti une telle sensation auparavant et est totalement confuse, ce qui donne lieu à une scène aussi hilarante que touchante.

Les internautes, hilares, ont fait preuve de beaucoup d’humour dans la section des commentaires : « Qu’est-ce que tu as mangé, maman ? », plaisantait une personne en imaginant ce que Mila avait pu penser au moment où elle a senti le coup, « C’est comme s’il demandait à sa propriétaire : “tu as senti ça ?” », supposait quelqu’un d’autre.

Difficile de savoir si le toutou a fait le lien entre le bébé de sa propriétaire et le mouvement dans son ventre, mais sa réaction est tout bonnement précieuse !