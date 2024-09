Une chienne triste d'être séparée de son amie humaine plusieurs heures par jour laisse éclater sa joie en rencontrant sa nouvelle petite soeur (vidéo)

Une chienne appelée Lady était inconsolable depuis l’entrée à la crèche de sa meilleure amie, la fille de ses propriétaires en l’occurrence. Du jour au lendemain, celle qui passait son temps à jouer avec elle n’était plus là, et ce, pendant des heures. Comprenant que l’absence de la fillette la chagrinait, sa famille a trouvé une solution.

Lady, une femelle Golden Retriever pleine d’entrain et à la joie de vivre communicative, adore sa petite sœur humaine. Toutes les 2 passaient beaucoup de temps à jouer et elles ont toujours été complices.

La fille de ses propriétaires a grandi et il était temps pour elle d’entrer en crèche. Ce qui signifiait que Lady n’allait pas la voir pendant des heures tous les jours et cela la rendait extrêmement triste.

La chienne souffrait terriblement de l’absence de sa partenaire de jeu. Abattue, de plus en plus renfermée sur elle-même, elle attendait désespérément le retour de l’enfant en s’asseyant face à la porte. Elle regardait la chaise haute tristement vide et se demandait pourquoi son amie n’y était pas assise comme à son habitude.



@ladyandtheblues / TikTok

Les maîtres de Lady se sont rapidement aperçus qu’elle se morfondait. Après avoir réfléchi au moyen de l’aider à renouer avec le bonheur, ils sont parvenus à la conclusion qu’il n’y en avait qu’une seule ; lui donner une nouvelle petite sœur, mais pas humaine.

« Elle joue toute la journée maintenant »

C’est ainsi qu’ils ont décidé d’adopter Lily, chiot Golden Retriever femelle. Lady n’en a pas cru ses yeux lorsque ses humains lui ont présenté la nouvelle membre de la famille. Le chagrin et l’ennui qui la rongeaient quotidiennement depuis l’entrée en crèche de la fillette se sont rapidement volatilisés.

« Elle joue toute la journée maintenant », dit sa maîtresse. Lily est tout aussi contente d’avoir une grande sœur aussi enjouée et attentionnée.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans cette adorable vidéo postée sur le compte TikTok « @ladyandtheblues » consacré à Lady et relayée par PetHelpful :

Lady a désormais 2 petites sœurs. Elle n’a certainement pas oublié la première et l’aime sûrement toujours autant, mais elle est ravie d’avoir Lily à ses côtés toute la journée.

@ladyandtheblues / TikTok