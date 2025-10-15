L'employée d’un hôpital de soins palliatifs réalise le dernier souhait d’un patient en accueillant son chien

Tonya Wiedel travaille dans un hôpital recevant des patients en fin de vie. Elle les épaule et prend soin d'eux, mais récemment, son rôle s’est élargi. La bienfaitrice a appris que l’une des personnes hospitalisées n’avait personne dans son entourage pour s’occuper de son chien. La femme, touchée par cette histoire, a décidé d’en faire une histoire personnelle.

Tonya Wiedel travaille dans un centre de soins palliatifs à West Palm Beach, en Floride (États-Unis). Un jour, elle a été informée de l’arrivée d’un patient dans son unité de soins. Elle a aussi appris que le chien de cette personne s'était retrouvé seul suite à son hospitalisation, ce qui l’a bouleversée. Elle a alors décidé de réaliser l’un des derniers souhaits du malade, soit prendre soin de son animal tant aimé.

La boule de poils nommée Motzie a perdu la personne qui comptait le plus pour elle. Malheureusement, le Shih Tzu croisé Jack Russell Terrier allait aussi bientôt perdre sa maison et sa vie familiale, car son maître ne pouvait plus rentrer. Une situation insupportable pour Tonya, qui a le cœur sur la main.

Greg Lovett / Palm Beach Post

Un passage au refuge

Tonya a appris l’existence de Motzie et son histoire lorsqu’elle était au travail : « J'ai été informée qu'un patient avait été transféré de l'hôpital JFK vers notre service d'hospitalisation [...] Il a indiqué à l'assistante sociale qu'il avait un chien dans son appartement », précisait-elle dans un témoignage rapporté par le Palm Beach Post . À l’aide d’une association locale et des forces de l’ordre, le toutou a été récupéré dans son domicile et placé au refuge du comté de Palm Beach.

Tonya n’a pas réussi à effacer Motzie de sa mémoire. Elle prenait régulièrement de ses nouvelles en téléphonant aux membres de l’organisme. Le quadrupède était à l’adoption et attendait qu’une famille le choisisse, mais l’idée qu’il puisse rejoindre son foyer a émergé dans la tête de l’Américaine.

Greg Lovett / Palm Beach Post

Une évidence pour Tonya

Elle a attendu quelques semaines et, voyant que Motzie n’avait toujours pas été adopté, elle a décidé de franchir le pas. Elle est allée le chercher et l’a emmené chez elle, dans sa maison pour toujours. Elle l’a fait toiletter pour qu’il soit à l’aise et lui a offert un coin chez elle. Le toutou était assez réservé au départ, puis a fini par s’épanouir auprès de sa nouvelle maîtresse.

Réciproquement, cette dernière sait qu’elle a fait le bon choix en lui offrant cette seconde chance : « J'ai vraiment l'impression que ça m'a apporté un peu de paix », assurait-elle.