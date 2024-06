Une chienne surprend sa famille en rentrant joyeusement de sa balade en forêt avec son nouvel ami faon (vidéo)

Sadie n’est pas rentrée seule de sa balade en forêt. Elle était accompagnée d’un très jeune cervidé qui s’est mis à la suivre et ne voulait plus la quitter. La maîtresse de la chienne a eu la bonne idée de filmer la scène.

Les Golden Retrievers ont la réputation d’être des chiens sociables et amicaux. N’importe qui est un camarade potentiel pour ces chiens affectueux et enjoués à souhait. C’est ce qu’a démontré Sadie récemment.

La chienne vit avec sa propriétaire Kayla Pumpelly et sa famille dans une ferme du Kentucky, aux Etats-Unis. Le site abrite un élevage de bovins, principalement de la race écossaise Highland, et des animaux de basse-cour.

Sadie mène donc une vie heureuse et épanouie au milieu de ces bêtes et profitant d’étendues de verdure à perte de vue. Ce qu’elle préfère, ce sont les promenades dans les bois et se faire de nouveaux amis. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait récemment. On peut s’en rendre compte dans une vidéo filmée par Kayla Pumpelly, partagée sur son compte TikTok et relayée par PetHelpful.

La chienne revenait alors de son escapade en forêt et n’était pas seule. Elle venait de faire la connaissance d’un adorable faon, qui s’est mis à la suivre comme si Sadie était sa mère.



@kentuckyhighlandcows / TikTok

Le bébé cervidé trottinait à ses côtés alors que la Golden Retriever remuait la queue en s’approchant de sa maîtresse, fière de lui montrer son incroyable trouvaille.

« Sadie ! Tu ne peux pas le garder, lui a ainsi dit une Kayla Pumpelly totalement ébahie. Tu dois le ramener là où tu l’as trouvé ».

Tout est rentré dans l’ordre

« Qu’allons-nous donc bien pouvoir en faire ? », se demande ensuite la propriétaire de la chienne, qui explique toutefois en fin de vidéo que tout est rentré dans l’ordre.

Kayla Pumpelly et son mari ont effectivement dû ramener Sadie à la maison pour que le faon cesse de la suivre et reprenne la direction de la forêt, mais il continuait de la rechercher. Fort heureusement, sa mère a fini par apparaître et tous 2 sont repartis dans les bois.

Sadie était sans doute triste de voir son nouvel ami s’éloigner, mais la place de ce faon était dans la nature avec sa génitrice. Peut-être la chienne et le cervidé auront-ils l’occasion de se revoir un jour, qui sait…