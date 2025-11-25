À l’approche de Thanksgiving, ce gentil Golden Retriever décide d’aider sa mamie a confectionné ses gâteaux préférés (vidéo)

Nos amis les chiens sont toujours plein d’enthousiasme et toujours partants pour nous aider dans nos tâches quotidiennes. C’est en tout cas le cas de Rocket, un adorable Golden Retriever qui, en voyant sa mamie mettre son tablier de cuisine, a décidé de mettre la patte à la pâte d’une façon bien particulière…

Comme beaucoup de Golden Retrievers , Rocket est un grand gourmand. Lorsque sa famille a commencé à s’affairer pour entamer les préparatifs de la fête de Thanksgiving, il s’est donc immédiatement mis en tête de jouer les inspecteurs des travaux finis ! Un rôle qu’il prend chaque année très à coeur, surtout au moment où sa mamie chérie décide de lui confectionner ses biscuits préférés à la citrouille… Le 25 novembre dernier, une adorable vidéo a été postée sur le compté TikTok dédié à la boule de poils et baptisé @rocketgolden. On y voit le toutou, les pattes sur le comptoir et collé à sa mamie qui est en train de pâtisser. “La nouvelle génération de petits-enfants ! Rocket n'avait plus de friandises alors sa mamie lui a fait des biscuits à la citrouille adaptés aux chiens”, peut-on lire en légende de la courte séquence.

Des internautes charmés

Aujourd’hui, la vidéo a été visionnée plus de 1,7 millions de fois et a même été relayée par le site PetHelpful . Elle comptabilise également près de 205 000 likes. Dans les commentaires, les internautes s’en sont donnés à coeur joie face à la mignonnerie sans limite de cette scène. “Il se retourne comme pour te dire : ‘Tu vois, pourquoi tu ne peux pas cuisiner comme ça ?’”, s’amuse une certaine Mayra dont le commentaire a été likée plus de 3600 fois.

À la fin de la séquence, Rocket a droit à un biscuit qu’il engloutit avec bonheur, en une seconde à peine. “Ils seront toujours volontaires pour aider à nettoyer le désordre”, souligne alors un dénommé Kay tandis qu’une jeune femme affirme que “nos animaux de compagnie sont nos bébés” et qu’une autre demande la recette avec enthousiasme.

© @rocketgolden / TikTok

Un toutou gâté

Avec une famille aussi aimante et bienveillante, il ne fait aucun doute que Rocket a passé le meilleur Thanksgiving de sa vie ! Peut-être même qu’il a eu droit à un morceau de dinde bien juteux…