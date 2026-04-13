Un Shih-Tzu aveugle et albinos trouve enfin une famille après avoir subi une l'attaque d'un autre chien

Aveugle après une violente attaque, Falcor avait grand besoin de nouvelles positives dans sa vie. Il en a eu ; une famille conquise lors d’un événement a décidé de l’adopter et de lui offrir un nouveau départ. Rebaptisé Sam Elliot, le petit chien s’épanouit aujourd’hui pleinement malgré son handicap. Une issue heureuse pour ce rescapé au courage remarquable.

Falcor avait perdu la vue après avoir été agressé par un congénère, mais il a conservé sa joie de vivre. Après une longue convalescence, une phase d'adaptation à sa nouvelle situation de chien aveugle et de multiples tentatives de lui trouver un foyer aimant, il a fini par rencontrer ceux qui sont devenus ses propriétaires à l'issue d'un évènement, rapportait KWTX .

Ce Shih Tzu albinos était errant au moment où il avait été attaqué par un chien plus gros. Cette mauvaise rencontre avait laissé de terribles séquelles ; ses yeux avaient été très gravement endommagés.



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Falcor avait été pris en charge par l'association Fuzzy Friends Rescue, basée à Waco dans l'Etat du Texas (Etats-Unis). Celle-ci l'avait emmené aux urgences vétérinaires, où on avait essayé de sauver ses yeux pendant plusieurs semaines. Malheureusement, cela n'a pas été possible. On a dû lui retirer ses globes oculaires.



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Le quadrupède a passé sa convalescence au refuge texan, qui a médiatisé son histoire. Par la suite, le directeur de Fuzzy Friends Rescue, Sam Brown, l'a emmené à un évènement appelé « Barkin' Ball » en janvier 2026.



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C'est là que Falcor a attiré l'attention d'une famille. Les Elliot ont demandé à le rencontrer et sont tout de suite tombés sous son charme. Ils ont décidé de l'adopter.

Ses nouveaux humains l'ont baptisé Sam Elliot, lui donnant ainsi le prénom du directeur de Fuzzy Friends Rescue et leur nom de famille.



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Sam Elliot s'est vite adapté à son nouvel environnement malgré la cécité. Ses adoptants l'y ont évidemment beaucoup aidé.



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Le conseil Woopets : comment améliorer la communication avec un chien aveugle ?

Privé de la vue comme l'est Sam Elliot, le chien s’appuie davantage sur ses autres sens que sont l’ouïe, l’odorat et le toucher. Une communication adaptée est essentielle pour le rassurer et le guider. Voici quelques conseils dans ce sens :