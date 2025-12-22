Ignoré plusieurs mois par les adoptants potentiels, ce chien aveugle reçoit 35 demandes d'adoption grâce à un article

Après son sauvetage en Roumanie, Benedict a posé les pattes dans une famille d’accueil en Angleterre. Le chien, aveugle à la suite d’une infection oculaire, ne suscitait toutefois aucun intérêt chez les adoptants potentiels. Jusqu’au jour où un article de presse a vu le jour et changé la situation…

L’association Immingham Dogs Home, basée à South Killingholme en Angleterre, a sauvé un chien de Roumanie et l’a rapatrié au Royaume-Uni dans l’espoir de lui offrir un avenir meilleur. Baptisé Benedict, l’animal a souffert d’une infection oculaire nécessitant une double énucléation (extraction des yeux).

Au sein de son nouveau pays, le brave toutou a savouré l’amour de sa famille d’accueil. Andrea Hadwin et son époux ont pris le temps de renforcer son éducation et sa sociabilisation, afin de booster ses chances d’adoption. Résilient et courageux, Benedict s’est bien adapté à son handicap et a montré une vive intelligence.

© Immingham Dogs Home

Quand l’espoir renaît…

La tâche la plus difficile ? Mettre la patte sur la famille d’adoption idéale. En effet, malgré les nombreuses publications et vidéos sur les réseaux sociaux ayant touché des milliers d’internautes, le chien n’a reçu aucune demande d’adoption.

Après plusieurs mois passés en foyer d’accueil, Benedict devait retourner au refuge. Heureusement, une belle nouvelle inattendue a pointé le bout de sa truffe la veille de la date butoir.

La BBC avait rédigé un article spécial pour mettre en avant l’histoire du canidé aveugle et l’aider à réaliser son plus grand rêve. À la suite de sa diffusion, l’association a reçu 35 demandes d’adoption !

© Immingham Dogs Home

« Le téléphone n’a pas arrêté de sonner »

« Le téléphone n’a pas arrêté de sonner, confie Kelly Magee, fondatrice d’Immingham Dogs Home, nous ne voulions vraiment pas qu’il revienne au refuge, parce que sa famille d’accueil avait fait beaucoup d’efforts pour l’amener là où il est. »

Après avoir épluché les candidatures, Kelly a choisi un foyer de Nottingham qui vivait avec une femelle Terre-Neuve. « Il entre dans sa nouvelle vie par la grande porte », a écrit l’organisme sur sa page Facebook. Après une longue attente, Benedict profite de sa nouvelle vie et se sent tellement aimé par ses adoptants !