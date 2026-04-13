Une Jack Russell Terrier de 22 ans impressionne grâce à ses capacités motrices et physiques dignes d'un chiot (vidéo)

A 22 ans, Cammy dépasse largement l’espérance de vie habituelle d’un Jack Russell Terrier. Toujours pleine d’énergie, cette chienne séniore est une précieuse source de joie pour sa maîtresse et a conquis les internautes. Prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre, elle incarne merveilleusement la vitalité et la joie de vivre.

L'espérance de vie d'un Jack Russell Terrier se situe entre 13 et 16 ans. Cammy a réussi l'exploit d'aller bien au-delà de cette fourchette. Elle affiche même une forme agréablement surprenante pour son âge, sachant qu'elle a 22 ans.

Vedette du compte TikTok « @walkieswithcammy » où ses aventures sont suivies par près de 9 000 followers, cette chienne séniore comble Jess, son humaine, de bonheur. En retour, cette dernière la couvre d'amour et d'attention.



@walkieswithcammy / TikTok

Le 28 février 2026, sa maîtresse a partagé une vidéo montrant à quel point Cammy ne fait pas son âge. La séquence en question, que relaie PetHelpful , est rapidement devenue virale en générant un million de vues sur TikTok. La voici :

« Les choses qui m'empêchent de croire qu'elle a 22 ans », indique le texte incrusté dans la vidéo, où l'on peut voir la Jack Russell gambader joyeusement lors d'une promenade, sautiller tel un cabri à la maison ou encore bondir hors de son panier pour courir après sa propriétaire.

« L’amour et la fidélité n’ont pas d’âge »

« Chaque jour passé avec nos chiens âgés est un cadeau, plein d’amour et de souvenirs qui durent toute une vie, explique son humaine dans la légende accompagnant ces belles images. Si vous avez la chance de partager votre vie avec un animal sénior, chérissez chaque instant et laissez son esprit briller. Après tout, à 22 ans, [Cammy] est la preuve vivante que l’amour et la fidélité n’ont pas d’âge. »

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Ce post a fait réagir de nombreux internautes admiratifs en commentaires. « 22 ans ? C’est fantastique ! C’est le rêve de tout propriétaire de chien ! » a ainsi écrit salldarling. « Elle a clairement une vie très heureuse et pleine d’amour pour être encore aussi pleine d’énergie à 22 ans ! Bravo à sa maman », a commenté, pour sa part, absolutelyaverage. Pour rayondelunee, Cammy « a 22 ans, mais elle ne le sait pas et ça ne la dérange pas. C’est exactement l’attitude qu’il faut. »