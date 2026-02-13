Introuvable depuis un accident, ce chien en fugue baisse enfin la garde en reconnaissant une voix familière sur le téléphone d'un bon samaritain
Quand un chien disparaît après un accident de la route, l’inquiétude de ses maîtres peut vite tourner au cauchemar. Dans le Tennessee, la détermination d’un agent du Département des Transports a permis aux maîtres d'un canidé perdu de retrouver le sourire.
Un chien resté introuvable depuis sa fugue consécutive à un accident de la route a fini par être localisé et remis sain et sauf à sa famille, rapportait 29 News. Un heureux dénouement rendu possible par les efforts et la détermination d'un agent du Département des Transports de l'Etat du Tennessee.
L'accident en question est survenu le samedi 31 janvier 2026 à Knoxville, non loin des locaux du Département et alors qu'une tempête de neige s'abattait sur la région. David Wortham, qui y travaille depuis 28 ans, a tout de suite décidé d'intervenir.
« L’un de nos conducteurs de camions d’assistance a en fait été témoin de cet accident depuis l’autre côté de la route, et c’était juste ici, près de notre bâtiment », raconte-t-il à 29 News.
Il s'est rendu sur les lieux, à proximité d'une bretelle d’accès à l’autoroute. « Quand je suis arrivé, j’ai remarqué un homme debout à la lisière des arbres qui appelait un chien », dit l'agent.
Le chien en question répond au nom de Max et est âgé de 4 ans. Ses propriétaires, prénommés Crystal et Brian, étaient désespérés. « Nous avons Max depuis qu’il avait 6 ou 7 jours. Il fait tout simplement partie de notre famille », confie sa maîtresse.
« J’ai un chien, j’adore les chiens. Je ne pouvais pas imaginer perdre le mien, en sachant que, à ce moment-là, il ne devait pas être très loin, dit David Wortham. J’ai simplement eu le sentiment que si je pouvais faire quelque chose, je devais le faire ».
Retrouvailles et retour à la maison
Selon toute vraisemblance, le canidé avait remonté une colline voisine après s'être échappé. C'est la piste que l'agent a suivie, et il a eu le nez creux.
Il a avancé sur plus d'un kilomètre et a fini par repérer Max. Le quadrupède à la robe noire s'était arrêté au pied du mur d'une maison et était resté couché dans la neige.
Il tremblait, tant à cause de la peur que du froid. David Wortham a toutefois eu une brillante idée ; il a appelé Brian et mis son téléphone sur haut-parleur. Dès qu'il a reconnu la voix de son maître, le chien s'est détendu.
A lire aussi : « Vous lui avez sauvé la vie », un chien retourne voir les pompiers qui l’ont tiré des flammes dix-sept jours plus dans un moment plein d'émotion
Ses propriétaires sont venus le récupérer peu après. Max a pu rentrer à la maison, épuisé et secoué, mais sain et sauf.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire