Arrivé en refuge après une vie instable, ce chien qui était invisible au refuge a enfin été choisi par une famille (vidéo)

Sno a rejoint la SPA de Sarrebourg (Moselle) en novembre 2025, après avoir fait un passage en fourrière. Ce brave chien, qui appartenait autrefois à un couple de personnes sans domicile fixe, avait tout pour rendre une famille heureuse. Malheureusement, il restait invisible… Les bénévoles de l’association ont activement cherché des adoptants prêts à lui offrir la vie qu’il mérite. Leur plus grand souhait s'est réalisé : Sno a été adopté !

Son regard nous fait fondre le cœur. Pourtant, Sno n’attirait aucun adoptant potentiel. Était-ce la couleur sombre de son pelage ou encore sa mésentente avec les autres animaux qui rebutaint les visiteurs ?

© SPA de Sarrebourg

Bien qu’il ne s’entende pas avec les autres chiens (mâles comme femelles) et « probablement pas avec les chats », Sno est un compagnon de vie formidable pour les humains. Très proche de l’Homme, affectueux et en demande de contact, ce brave toutou âgé d’environ 3 ans n’a pourtant pas toujours connu de beaux jours.

« Il appartenait à un couple de personnes sans domicile fixe, explique la SPA de Sarrebourg sur sa page Facebook, Sno n’a pas été maltraité, mais il n’a jamais connu la stabilité d’un vrai foyer. » Après un passage en fourrière, l’animal a rejoint l’association qui l'a proposé à l’adoption.

« Peut-être que quelque part, quelqu’un saura enfin le voir »

Comme le révèlent ses bienfaiteurs, Sno a de nombreuses qualités ! Agréable en balade, il « ne tire pas en laisse ». Il se montre également calme et patient. Joueur, il adore les peluches et les balles. C’est également un petit gourmand !

Malgré plusieurs publications pour le mettre en avant sur les réseaux sociaux, ce super compagnon de vie ne trouvait pas chaussure à sa patte. « Sno est devenu invisible. Les nouveaux arrivent. Les gens les regardent, s’y intéressent… Et Sno reste là, écrit l’association, nous refusons que Sno passe des années au refuge. »

« Aujourd’hui, il attend simplement ça : une maison, une stabilité, quelqu’un pour lui, poursuit l’organisation, Sno n’est pas un chiot. Sno n’est pas un chien de race. Mais Sno… C’est un chien avec un cœur immense. Et peut-être que quelque part, quelqu’un saura enfin le voir. »

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C'est justement ce qu'il s'est passé : le 8 avril, l'association a partagé la bonne nouvelle sur sa page Facebook. Sno a été adopté et a enfin quitté le refuge ! « Sois heureux, tu as temps mérité ce bonheur », concluent ses bienfaiteurs, émus par ce merveilleux dénouement.