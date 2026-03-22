« Un chien qui a besoin de vous », une femme délivre un message émouvant en recommandant les meilleurs chiens à adopter (vidéo)

Depuis toujours, Bryce LaDuc vit avec des chiens. Récemment, elle a publié sur Instagram une vidéo inspirante où elle partage ses recommandations pour choisir son toutou. Son but ? Mettre en avant l’adoption responsable en rappelant que tous les chiens méritent une maison aimante et une seconde chance.

Originaire de Reno dans le Nevada (États-Unis), Bryce LaDuc est une passionnée de chiens depuis toujours. Soucieuse d’aider sa communauté, elle a récemment partagé ses conseils pour bien choisir son compagnon à 4 pattes.

Dans une vidéo Instagram publiée début mars sur son compte @laducb, la quarantenaire a ainsi partagé ce qu'elle considère comme les meilleures « races » à adopter — et aucune d'entre elles ne provient d'un éleveur...

La promotion de l’adoption responsable

Les spectateurs s’attendaient peut-être à une énumération de races de chien, mais au lieu de cela, Bryce a préféré encourager l’adoption de toutous qui ont besoin d’une seconde chance.

« Les races de chiens que je recommanderais, en tant que personne ayant eu des chiens toute sa vie : un chien sans foyer, un chien âgé, un chien qui cherche une seconde chance, un chien du refuge menacé d’euthanasie, un chien négligé, un chien qui mérite son “ils vécurent heureux pour toujours”, un chien ayant des besoins spéciaux, un chien qui a besoin de vous », explique-t-elle.

Plusieurs boules de poils présentes dans sa vidéo appartiennent d’ailleurs à cette catégorie : 2 sont des chiens qu’elle a recueillis elle-même, tandis que 3 autres sont des chiens en famille d’accueil dont elle s’est occupée récemment.

Dans la légende de la vidéo, Bryce renforce son message, souhaitant donner une voix à ceux qui n’en ont pas : « Je sais que ce ne sont pas des “races”, mais pour moi… tous les chiens sont des chiens à 100 % ».

© @laducb / Instagram

« Il faut une mobilisation générale »

Bryce a créé cette vidéo touchante pour mettre en lumière les chiens de refuge et la crise actuelle des centres de sauvetage d'animaux aux États-Unis. Elle a expliqué à Newsweek que son objectif principal était d’encourager l’adoption plutôt que l’achat de chiens auprès d’éleveurs ou en animalerie. Elle rappelle que chaque toutou mérite une chance de connaître un foyer aimant et alerte sur le fait que plus de 390 000 chiens sont euthanasiés chaque année dans son pays faute de place.

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© @laducb / Instagram

Bryce insiste aussi sur l’importance de la patience et de l’attention que certains chiens de refuge peuvent demander, mais elle assure qu’ils en valent absolument la peine.

Son appel va au-delà de l’adoption : elle encourage aussi le bénévolat, l’accueil temporaire et les dons pour soutenir les refuges saturés. « Il faut une mobilisation générale », écrit-elle, avec conviction, ajoutant que les refuges ont besoin de toute l'aide possible. Un problème qui touche malheureusement bien d’autres pays…