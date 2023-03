Promise à l'euthanasie, une famille de chiens savoure une vie d'amour et de sécurité grâce à son ange gardien (vidéo)

Ils s’appellent Lebeau, Tania, Tayson et Tomy. Ces 4 Chiens de montagne portugais ont toujours cohabité, patte dans la patte. Leur quotidien se résumait en 3 mots : garder la propriété. Les membres de la petite meute profitaient d’un large espace extérieur et vivaient dans la tranquillité, jusqu’au jour où le vent leur a apporté l’écho du glas…

Leur maître, qui essayait de les placer depuis un an en raison d’un déménagement, a décidé de les amener chez le vétérinaire pour les faire euthanasier. Une mesure draconienne, qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

© Association Amis et Amoureux des Animaux / Facebook

C’est ainsi que les parents et leurs 2 fils ont quitté le foyer qu'ils ont toujours connu afin de recevoir la piqûre fatale. Toutefois, il suffit qu’une poignée de belles âmes déploient leurs ailes pour déjouer les plans macabres du destin !

Le cabinet, qui n’a pu se résoudre à leur inoculer la substance létale, a contacté l’association Amis et Amoureux des Animaux. Cette dernière a lancé un appel à l’aide dans l’espoir de dénicher rapidement des adoptants, des familles d’accueil ou des refuges capables d’héberger les doux géants.

Heureusement, la bouteille jetée dans les flots d’Internet a été récupérée par l’équipe d’Agir pour les Animaux. Malgré sa capacité d’accueil extrêmement restreinte, elle a pris en charge les énormes chiens aux allures de peluche.

© Association Amis et Amoureux des Animaux / Facebook

Les 4 Chiens de montagne portugais sont en sécurité

« Et là, j'ai vu ces 4 gros yétis. Les parents avec leurs têtes de vieux toutous et les fils avec leurs bonnes bouilles. Et je me suis imaginée les voir se regarder partir les uns devant les autres sur ce terrain qu'ils n'avaient jamais quitté... Qui allait s'endormir en premier ? La maman aurait vu ses enfants s'écrouler devant elle ou inversement. Ça m'était insupportable. J'avais envie de pleurer rien que d'imaginer », a déclaré Betty, la présidente d'honneur de l'association, dans un post Facebook absolument poignant.

La bonne samaritaine a réussi à libérer un box (qui possède une porte donnant un accès libre à une cour privée) pour y installer ses « gros nounours », lesquels représentent 200 kg de boules d’amour. Rien que ça ! « En rentrant au refuge, j'ai pleuré avec eux de savoir que ça s'était joué à quelques heures, a poursuivi leur sauveuse, aujourd’hui, ils sont heureux, ensemble. Tellement résilients qu'ils se sont faits à leur environnement tout de suite. Leur terrain était beaucoup plus grand pourtant. Mais sans amour... »

Pour l'heure, les Chiens de montagne portugais ne sont pas proposés à l'adoption. « Ils ont entre 9 et 10 ans, et certains ont des pathologies liées à leur âge, a expliqué une porte-parole de l'organisme à la rédaction de Woopets, nous allons sans doute les mettre au parrainage. »

En apprenant leur sauvetage, des centaines d’internautes ont exprimé leur soulagement et leur gratitude vis-à-vis de l’association Agir pour les Animaux. Comme l’a si bien fait remarquer Molière : « Plus grand est l’obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter. »

Alors qu’une famille entière de chiens cheminait sur le pont de la mort, son ange gardien est apparu en lui tendant la main. Les canidés y ont glissé leurs grosses pattes, puis se sont laissé guider vers un horizon d’espoir. Lebeau, Tania, Tayson et Tomy peuvent désormais dormir sur leurs 2 oreilles…