La démarche pédagogique d'un malvoyant expliquant en vidéo comment son chien guide l'aide dans les transports

On ne parlera jamais assez du formidable travail qu’accomplissent les chiens guides d’aveugle et les chiens d’assistance au quotidien. Une vidéo montrant l’un d’eux à l’œuvre dans les transports publics singapouriens offre un aperçu de leur mission tout en sensibilisant le public à la condition des personnes atteintes de cécité.

Les chiens guides d’aveugle font partie des rares exceptions à l’interdiction stricte des animaux dans les transports en commun de Singapour, rappelait Must Share News. Afin de sensibiliser les citoyens au respect de ces chiens, mais aussi pour mieux faire connaître leur travail et le quotidien des personnes qu’ils assistent, un homme malvoyant et son ami à 4 pattes apparaissent dans une vidéo partagée par l’association locale Guide Dogs Singapore.

Fondée en 2006, Guide Dogs Singapore forme des chiens guides pour des personnes atteintes de cécité partielle ou totale. Depuis sa création, l’organisation a entraîné 11 de ces canidés et les a confiés à autant de maîtres souffrant de déficience visuelle pour lesquels la vie a totalement changé depuis.

Guide Dogs Singapore espère pouvoir former davantage de chiens guides d’aveugle, car le nombre de demandeurs en attente continue d’augmenter, comme elle l’indique sur son site.

La vidéo évoquée plus haut a été publiée sur Facebook le 18 janvier et réalisée en partenariat avec la compagnie de bus SBS Transit. Ses protagonistes sont Gary, un homme malvoyant, et son chien guide d’aveugle, un Labrador Retriever à la robe noire et répondant au nom de Matt.



Guide Dogs Singapore Ltd / Facebook

La démonstration de Matt, chien guide d’aveugle

Gary laisse le chien monter en premier à bord du bus, ce qui lui permet de déterminer l’emplacement des marches. Dès qu’il rejoint Matt, il demande à celui-ci de lui chercher une place vide. Le quadrupède s’arrête alors face au siège disponible et son maître peut s’y asseoir. Une fois installé, Gary invite le Labrador à se coucher sous ses pieds. Posture qu’il garde durant tout le trajet, notamment pour le protéger d’éventuels piétinements involontaires de la part d’autres usagers.

Grâce à cette vidéo, ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir un chien guide d’aveugle à l’œuvre dans les transports en commun peuvent désormais en avoir un aperçu.

L’initiative fait partie d’une campagne menée par SBS Transit pour promouvoir la sécurité et la bienveillance à bord de ses bus. Elle inclut également une intervention ayant eu lieu dans une école spécialisée pour élèves autistes, durant laquelle ont été abordés les moyens de faciliter la vie des aveugles et des malvoyants dans les transports publics.