Des années après, l'histoire d'amitié entre une chienne et son facteur préféré passionne toujours autant les internautes

En novembre 2021, une magnifique histoire d’amitié naissait entre un facteur et une chienne qui n’avait alors que quelque mois. Un peu plus de 2 années plus tard, que sont-ils devenus et s’apprécient-ils toujours autant ?

Nous vous parlions de Frannie et de Dan Larsen fin 2021. La première, femelle Chihuahua qui n’avait que 5 mois à l’époque, était littéralement tombée amoureuse de ce facteur.

Elle avait pris l’habitude d’attendre l’arrivée du postier tous les matins. Elle se tenait assise derrière la porte et tremblait d’excitation dès qu’elle voyait sa camionnette blanche s’arrêter devant la maison située à Hoffman Estates, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Chicago (Etats-Unis).

Dan Larsen descendait alors de son véhicule pour venir à sa rencontre et lui offrir sa dose de câlins quotidienne.

« C'est un lien émouvant », déclarait alors Lisa Laskey, la propriétaire de Frannie. Un lien qui n’a pas faibli, bien au contraire. Plus de 2 ans après, il n’a même fait que se renforcer, comme nous l’apprend FOX 32 Chicago.

Leur histoire est devenue virale, si bien qu’on les surnomme aujourd’hui les « FranDan ». Leurs retrouvailles matinales se poursuivent et sont toujours aussi joyeuses.



@lisaandfrannie / TikTok

Lisa Laskey est revenue sur le jour où tout avait commencé. « Le facteur venait d'arriver. Je ne connaissais pas vraiment le gars, raconte la maîtresse de la chienne. J'ai dit : Hé, vous voulez rencontrer le nouveau membre de ma famille ? Et je la tenais très près de moi parce qu'elle était petite. Et il a dit : Oui, bien sûr, pourquoi pas ? Il a éteint le moteur de sa camionnette et en est sorti. Je lui a tendu [Frannie] et elle est devenue dingue, lui donnant des bisous encore et encore, comme si elle le connaissait depuis des années. »

FranDan et Frannie Nation !

La vidéo de cette rencontre avait rencontré un franc succès sur TikTok, récoltant un million de vues en quelques jours.

Les séquences montrant leurs moments de tendresse sont toujours aussi populaire. Leur cercle d’admirateurs continue de croître, bien au-delà des Etats-Unis, d’ailleurs. Ils se font même appeler la « Frannie Nation ».

Des t-shirts et des accessoires à l’effigie de la Chihuahua se vendent comme des petits pains, et les profits sont reversés à un refuge local.

Voici l’une des vidéos les plus récentes de FranDan :

