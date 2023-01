"Ne perdez jamais espoir" : une association recueille un chat la veille de Noël et découvre qu'on le cherchait depuis 2 ans

Une famille a eu droit à un très beau cadeau de Noël, le retour de son chat perdu plus de 2 années plus tôt en l’occurrence. Les propriétaires du félin ont pu être joints grâce à la puce d’identification portée par ce dernier et détectée par l’équipe du refuge l’ayant recueilli la veille.

Un chat a été restitué sain et sauf à ses maîtres le jour de Noël, alors que ceux-ci étaient sans nouvelles de lui depuis plus de 2 ans, rapportait BFMTV.

Un récit qui est également relaté par le Refuge Animal de Touques (14), où le chat en question est arrivé la veille, sur sa page Facebook.



Refuge Animal de Touques / Facebook

L’animal répond au nom de Cartier et est vraisemblablement de race Bengal, si l’on se fie à son beau pelage à rosettes. Il s’était volatilisé en août 2020. 2 ans et 4 mois plus tard, il a refait surface du côté de Touques, commune du Calvados située à proximité de Deauville.

C’est un habitant local qui l’a découvert seul et errant dans la rue le samedi 24 décembre. Il l’a aussitôt emmené au refuge cité plus haut où il a été accueilli par Manuela. Cette dernière a passé le chat au lecteur de puce d’identification, qui a révélé qu’il en portait effectivement une et qu’il avait été déclaré perdu au cours de l’été 2020 par ses propriétaires.

Un merveilleux cadeau de Noël

Manuela a ainsi obtenu les coordonnées de la famille de Cartier pour leur annoncer la merveilleuse et incroyable nouvelle. Le lendemain dimanche 25 décembre, les maîtres du chat avaient donc un motif supplémentaire pour faire la fête avec ces émouvantes retrouvailles.

« Ne perdez jamais jamais espoir si votre loulou est identifié », peut-on lire sur le post Facebook du Refuge Animal de Touques. Pucer son animal de compagnie, c’est en effet garder ses chances intactes de le revoir un jour en cas de disparition.

