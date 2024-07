L'acteur Adrien Brody fier de sa ressemblance avec ses chiens s'en amuse sur Instagram

Les animaux occupent une place très spéciale dans la vie d’Adrien Brody. L’acteur américain tient énormément à ses amis à 4 pattes et ne manque jamais l’occasion de le rappeler. Il l’a fait récemment sur Instagram avec tendresse et humour.

A 51 ans, Adrien Brody peut être fier de sa carrière dans le 7e Art. L’acteur natif de New York compte à son prestigieux palmarès un Oscar et un César du meilleur acteur pour sa performance époustouflante dans « Le Pianiste ». Il s’est également illustré dans des films à succès tels que « Minuit à Paris », où il s’est glissé dans la peau de Salvador Dali, ainsi que « The Grand Budapest Hotel ».

Il n’en oublie pas l’essentiel pour autant. Et l’essentiel, pour lui, ce sont notamment ses animaux de compagnie qui sont des membres à part entière de sa famille. Il en a à nouveau apporté la preuve récemment.

Le 17 juillet 2024, Adrien Brody a, en effet, partagé une publication surprenante sur son compte Instagram. Il s’agit du collage de 2 photos où il apparaît aux côtés de 2 de ses chiens, un Chihuahua et un autre de type Bichon. Par le biais de ce post, il a tenu à souligner sa ressemblance avec ses 2 amis canins.

« Comment se fait-il que nous finissions toujours par ressembler à nos chiens ? », se demande-t-il d’ailleurs en légende.

L’acteur amoureux des chiens et des chats

La publication d’Adrien Brody, que relaie Parade Pets, est rapidement devenue virale. Elle a généré une bonne centaine de milliers de « j’aime » sur le réseau social, ainsi que de nombreux commentaires de fans à la fois admiratifs et amusés.

Ce n’est pas la première fois que l’amour porté par l’acteur à ses amis à fourrure est mis en avant. On peut les voir sur différentes photos et vidéos mises en ligne par l’ancien compagnon d’Elsa Pataky. Voici l’une de ces séquences, justement, où il partage un moment de tendresse avec un autre de ses chiens :

A lire aussi : Pour sa maîtresse, ce petit croisé Spitz était un coach fitness dans un autre vie (vidéo)

Ou encore ces clichés de ses 2 chats tigré et roux et blanc, également extraits de son compte Instagram :



Adrien Brody / Instagram