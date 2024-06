Un Carlin nerveux en voiture trouve du réconfort en tenant la patte de sa maîtresse (vidéo)

Nos amis les chiens ne sont pas tous à l’aise en voiture. Ce moyen de transport est stressant s’ils n’y sont pas habitués et peut même les rendre malades. Rip a besoin d’un contact avec sa maîtresse pour se sentir en confiance. Il aime alors qu’elle lui prenne la patte pour le rassurer.

Rip, un jeune Carlin, fait le bonheur de ses propriétaires depuis le mois d’octobre dernier. C’est un toutou joyeux dans la vie de tous les jours, qui l’est toutefois un peu moins lorsqu’il doit grimper dans la voiture. Heureusement, sa propriétaire aimante est toujours là pour le rassurer quand il en a besoin.

Rip est suivi par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux. Lesquels sont au rendez-vous pour découvrir ses aventures et ses bizarreries toutes plus drôles les unes que les autres. Les Carlins sont d’ailleurs connus pour être particulièrement amusants, précisait Parade Pets, et Rip ne déroge pas à la règle !

@pugrip / TikTok

Un geste affectueux

La boule de poils est très énergique au quotidien. Elle s’amuse, court partout et donne de la voix pour s’exprimer librement. Mais il y a une chose qui la rend un peu nerveuse : la voiture. Rip est assez anxieux lorsqu’il monte à l’intérieur avec ses propriétaires : « Quand Rip est dans la voiture, c’est la seule fois où il ne court pas comme un fou » écrivait sa maîtresse sur TikTok.

En effet, Rip se tient tranquille dans son siège et ne bouge que pour demander à sa maîtresse de lui prendre la patte. C’est sa façon de se rassurer quand le véhicule roule : « Mon Carlin aime que l’on se tienne la main dans la voiture » affirmait-elle sous une adorable publication. On la voit tenir la patte du félin, lequel est installé entre le conducteur et elle.

La vidéo a ému de nombreux internautes et comptabilise 183 mille vues à ce jour. Les internautes ont été nombreux à rédiger des commentaires dans la section dédiée : « Il veille à ce que vous vous sentiez en sécurité » soulignait une personne. D’autres ont partagé leur expérience personnelle avec un Carlin en voiture : « J'adore qu'il soit assis sur son siège comme un bon Carlin. Les miens sont des bêtes sauvages » plaisantait une internaute.

A lire aussi : L'émouvant moment où 2 vieux amis canins ne s'étant pas vus depuis longtemps se retrouvent enfin (vidéo)

@pugrip / TikTok