Abandonnée en plein soleil par 40 °C, cette chatte lourdement handicapée fait preuve d'un courage exemplaire (vidéo)

Tous les ans, les associations entonnent le même refrain : trop d’animaux sont abandonnés sur le bord de la route. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et les nouvelles lois en faveur du bien-être animal, ce phénomène ne cesse de faire des milliers de victimes… Kinder, une minette paralysée au niveau de l’arrière-train, en fait partie. L’association Agir pour les Animaux, située à Castelginest (Occitanie), a raconté son histoire à l’équipe rédactionnelle de Woopets .

Dimanche 31 juillet, la SPA a partagé un triste constat sur son compte Twitter. Plus de 10 000 animaux victimes d’abandon ont été recueillis en à peine quelques semaines : « Le drame est là alors que l’été est loin d’être terminé ! »

Un « drame » que pléthore d’autres associations de protection animale doivent, encore et toujours, affronter. C’est le cas d’Agir pour les Animaux.

Au début de l’été, les bénévoles de cet organisme basé dans le sud de la France ont fait une découverte choquante.

Une chatte enfermée dans une caisse de transport a été laissée en plein soleil devant le refuge.

© Agir pour les Animaux / Facebook (capture d'écran)

Ce jour-là, le thermomètre était en proie à une fièvre de 40 °C. Délaissée par sa famille, la pauvre orpheline subissait l’étreinte brûlante de l’astre du jour, jusqu’à ce que Betty, la responsable de l’établissement, la trouve et desserre les bras du soleil cuisant.

Haletante, celle qui est devenue « animal non grata » dans son ancien foyer a été conduite à l’intérieur du refuge pour recevoir de l’eau et se rafraîchir. Toutefois, l’urgence d’une visite chez le vétérinaire s’est imposée à Betty, lorsqu’elle a mis au jour la partie immergée de l’iceberg. « En ouvrant la caisse, 2e surprise : la chatte était paralysée du train arrière et se traînait sur ses membres antérieurs… », a déclaré Emmanuelle, bénévole au sein de l’association.

© Agir pour les Animaux / Facebook

Un 2e avis vétérinaire

À la suite d’une 1ère visite à la clinique, une opération était prévue le soir même pour la boule de poils baptisée Kinder. « Malheureusement, une fois le scanner réalisé, ils se sont aperçus qu’elle avait non seulement la colonne vertébrale cassée, mais qu’en plus la moelle épinière était sectionnée, a ajouté notre interlocutrice, les chirurgiens ont alors proposé de ne pas la réveiller et d'abréger ses souffrances. Betty n'a pas voulu se résigner. »

L’espoir constitue une corde qui peut être difficile à grimper… Et pourtant ! Les bénévoles n’ont jamais baissé les bras. Grâce à des anti-douleurs, la blessée pouvait vivre quelques jours. Durant cette période, ses sauveurs l’ont « traitée comme une princesse » et ont « essayé d’être à la hauteur de son courage ».

© Agir pour les Animaux / Facebook

Après avoir été jetée dehors comme une malpropre, Kinder a savouré les témoignages d’affection des membres de l’équipe et profité des nombreux soins prodigués.

Quelques jours plus tard, Betty ne pouvait toujours pas se résoudre à lâcher la corde de l’espoir. C’est pour cette raison qu’elle a demandé un 2e avis vétérinaire. « Non pas parce que nous n’avons pas confiance en la 1ère clinique qui est super, mais nous avons observé Kinder. Elle se déplace, joue, câline… Nous voulons y croire, a expliqué la responsable du refuge, les animaux ont une incroyable résistance à la douleur. Ils nous donnent tous les jours des leçons de vie. »

« Rien n’est impossible »

Kinder, dont l’histoire a énormément touché les volontaires de l’association Agir pour les Animaux, méritait son happy ending. De retour du 2e rendez-vous avec un professionnel de santé, les yeux de Betty étincelaient de bonheur. Sur son visage, la joie avait dessiné un immense sourire : sa petite protégée avait droit à une seconde chance.

« Elle ne montre aucun signe de souffrance, la fracture est ressoudée, a-t-elle indiqué, maintenant on oublie le passé ; place à une vie remplie de cocooning et d’amour. Je ne sais pas comment remercier notre famille d'accueil, qui s'occupe déjà tellement bien d'un autre chat handicapé et qui n'a pas hésité une seconde quand on leur a parlé de Kinder. »

© Agir pour les Animaux / Facebook

L’abandon et la souffrance n’ont pas eu raison de la minette, dont la résilience force l’admiration. Aujourd'hui heureuse, elle a réussi à aller de l’avant grâce à la bienveillance et la persévérance des amoureux des animaux.

A lire aussi : Un chat disparaît dans la nature pendant 2 mois et laisse ses humains dans l'attente d'un miracle

La demoiselle aux magnifiques yeux bleus fait non seulement le bonheur des humains qui lui ont ouvert les portes de leur maison, mais aussi de Yoggi, l’autre félin paralysé des pattes arrière.

« Ça fait tellement chaud au cœur tous vos encouragements, vos aides. Nous qui tous les jours pleurons et sommes confrontés à tant de cruauté…, a écrit Betty sur la page Facebook de l’organisme, Yoggi et Kinder pourront jouer ensemble et vivre leur vie à eux, épanouis. »

Comme l’a si bien rappelé la responsable du refuge : « Rien n'est impossible. »