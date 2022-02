Costa Rica : menacé de fermer ses portes, ce refuge abritant 1 200 animaux lance une bouteille à la mer

1 200, c'est le nombre d'animaux ayant posé leurs valises à l'Animal Love Rescue Center, un refuge situé au Costa Rica. Si certains finissent par être adoptés, d'autres profitent de leurs derniers jours dans ce sanctuaire. Woopets a braqué son projecteur sur ce chef-d'œuvre dédié à la protection animale.

La première page du grand livre consacré à l'Animal Love Rescue Center a été écrite il y a plus de 10 ans au Costa Rica. 16 amis d'enfance ont uni leurs plumes pour créer cette œuvre. Il faut dire qu'une passion les lie depuis toujours : la protection animale. Leur objectif principal ? Offrir un foyer convenable aux âmes en peine, abandonnées, malades et handicapées.

Chaque année, les bénévoles recueillent des centaines d'anges déchus et soignent leurs ailes avant de les laisser s'envoler de nouveau vers d'autres horizons. La majorité d'entre eux sont des chiens et des chats, mais l'organisation tend également la main à pléthore d'autres espèces, telles que des chevaux, moutons, chèvres, poules, oies, canards, lapins...

© Animal Love Rescue Center

Animés par l'ultime conviction que « tous les animaux méritent d'être traités de façon respectueuse » et d'être « protégés par l'homme », les membres de l'équipe leur offrent « un logement sûr et propre, de la nourriture, des soins médicaux, une réhabilitation et beaucoup d'amour ». Et il y a toujours un peu de place pour les nouveaux arrivants, même si les chenils sont pleins à craquer. Certains chiens et chats élisent domicile dans les bureaux.

En outre, les boules de poils âgées, malades ou handicapées que, malheureusement, personne ne désire adopter, ne quittent jamais ce havre de paix. « Ils vivront heureux avec nous jusqu'à la fin de leurs jours. Nous formons ainsi une grande famille », a confié Assaf à Woopets.

© Animal Love Rescue Center

Quant à l'euthanasie, il n'en est pas question. « L'équipe prendra toutes les mesures nécessaires et se battra afin de sauver la vie des animaux, même quand les chances semblent minces, a estimé le volontaire, nous croyons aux miracles et parfois cela arrive ! »

Cela a été le cas pour Merve, un chien trouvé au bord de la route avec une fracture ouverte du tibia. Grâce à 3 interventions chirurgicales, une assistance médicale et énormément d'affection, le canidé a pu remarcher et s'épanouir.

© Animal Love Rescue Center

Un travail qui n'est pas de tout repos

La mission d'Animal Love Rescue Center rayonne bien au-delà de la prise en charge d'animaux abandonnés ou errants. « Nous aidons les propriétaires d'animaux souffrant de difficultés économiques. Nous subvenons aux besoins alimentaires, aux traitements vétérinaires et aux vaccinations. Nous les accompagnons afin qu’ils puissent garder leurs animaux et qu’ils veillent à leur bien-être », a déclaré notre interlocuteur.

Les refuges voisins reçoivent également de bons coups de patte. Repas, couvertures, vêtements, médicaments, travaux d'aménagement, les passionnés d'Animal Love Rescue Center apportent leur soutien dès qu'ils le peuvent.

En ce qui concerne les adoptions, les amis de longue date déploient énormément d'efforts afin de trouver le foyer parfait pour leurs petits protégés. « L'équipe organise des rencontres entre l'animal et la famille adoptive, afin d'être sûre que cela fonctionne et d'éviter une peine de cœur à l'animal », a révélé Assaf.

© Animal Love Rescue Center

2022, l'année de tous les espoirs

En 2022, les membres du refuge espèrent inaugurer un dispensaire. En effet, le centre médical le plus proche se trouve actuellement à une heure de route.

« Nous devons nous y rendre 2 fois par jour, voire 3 à 4 fois, a indiqué Assaf, c'est déchirant de devoir trimballer des animaux à l'agonie, de conduire sur des routes abîmées. Les journées sont épuisantes et stressantes, le temps d'attente est long à la clinique. Cette année, nous avons perdu beaucoup de chiens et de chats qui avaient besoin d'une aide médicale d'urgence. » Ainsi, bénéficier d'un cabinet sur place « permettrait de mettre fin à cette souffrance inutile ».

A lire aussi : Effrayée par les humains, une chienne errant dans le cimetière du Père-Lachaise découvre le sens des mots « confiance » et « amour »

© Animal Love Rescue Center

L'association a également lancé un appel aux dons. Et pour cause : sa situation financière s'avère critique, notamment à cause de la pandémie de COVID-19 ; le refuge pourrait être contraint de fermer ses portes...

L'argent récolté servira à prendre soin des 1 200 résidents, et plus particulièrement de ceux gravement malades ou blessés. En lançant cette bouteille à la mer, la fondation souhaite aussi sensibiliser le public à la cause animale.

Pour faire un don, cliquez ici.