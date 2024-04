Un chienne de refuge a été nommée au poste de "directrice du bonheur" dans cet hôtel et sa mission est une réussite

C’est un accueil pas comme les autres qui est réservé aux clients d’un hôtel texan. A la réception, une jeune chienne remue la queue en permanence et attend lancers de balle et caresses de la part de tous ceux qu’elle croise. Bondi est la véritable star des lieux.

Jusqu’à ses 3 mois, un chiot femelle répondant au nom de Bondi vivait au refuge Operation Kindness Animal Shelter, situé à Carrollton dans l’Etat du Texas. En novembre 2023, on lui a offert une (grande) maison pour toujours et un travail. Elle a, en effet, été adoptée par le personnel de l’hôtel Fairmont Dallas.

La mission de la jeune chienne consiste à partager son immense joie de vivre et à faire en sorte que toutes les personnes qui la voient arborent leur plus beau sourire. Un job qui lui sied à merveille et qu’elle exerce avec une passion et un enthousiasme hors normes. Elle est d’ailleurs la « directrice du bonheur » de cet hôtel 4 étoiles, nous apprend NBC 5 Dallas-Fort Worth.

Fidèle au poste, Bondi est ravie de faire la fête aux visiteurs qu’elle rejoint en courant pour recevoir leurs caresses ou attendre d’eux qu’il lui lancent la balle. Sa présence est toujours une bonne surprise pour les clients auprès desquels elle fait l’unanimité. Zack Forgrave, venu de Raleigh à 100 kilomètres de là, est l’un d’eux. Il considère que la chienne « illumine cet endroit et rend tout le monde heureux ».



NBC 5 Dallas-Fort Worth

« Cela rend simplement l'expérience 100 fois meilleure »

« C'est tout simplement génial de sortir de la chambre et de voir un chien dans le hall avec lequel nous pouvons jouer. Cela rend simplement l'expérience 100 fois meilleure », confie, pour sa part, Ruben Ramos, qui est arrivé de bien plus loin ; Boston dans le Massachussetts en l’occurrence.



NBC 5 Dallas-Fort Worth

C’est précisément l’effet que recherchait Yoke Yong, responsable à l’hôtel, en adoptant Bondi. L’idée vient d’ailleurs de lui. « Lorsque j'ai rejoint cet hôtel, j'ai pensé que ce serait une bonne chose à faire pour rendre les gens heureux au travail, explique-t-il. Quand les gens sont heureux au travail, les clients le sont aussi ».

Grâce à cette chienne, les clients repartent avec un supplément d’excellents souvenirs de leur séjour au Fairmont Dallas. L’expérience lui est surtout bénéfique, puisqu’elle lui permet de profiter d’une socialisation optimale et de recevoir beaucoup d’amour au quotidien.