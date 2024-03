Un drone et son pilote font renaître l'espoir de retrouver le chien perdu d'un vétéran de l'armée

« C'est ma chienne d'assistance et elle est toujours avec moi. Elle est plus qu'un animal de compagnie », dit Jim Brice de son amie à 4 pattes Shelby. Cette femelle Berger Allemand à la robe noire est à ses côtés depuis 12 ans.



Ancien militaire, Jim Brice habite Antwerp dans l’Etat de New York (Etats-Unis). Il s’agit d’un village entouré de zones densément boisées et de cours d’eau. L’environnement est donc parfait pour un chien, lui offrant de grands espaces où il peut se dépenser et être stimulé. Le revers de la médaille, c’est que s’il venait à s’égarer ou à fuguer, tenter de le localiser dans un tel endroit équivaudrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. C’est justement ce qui est arrivé à Shelby récemment, rapporte WWNY.

La chienne a, en effet, disparu, plongeant son maître dans le désarroi le plus total. Jim Brice l’a sans cesse recherchée pendant 3 jours et il ne savait plus quoi faire. A court de solutions, il a fini par se tourner vers Chad Tavernia.

Pilote de drone, ce dernier est à la tête de de North Country Drone Search and Recovery. Il compte de nombreux sauvetages d’animaux perdus à son actif, utilisant son quadricoptère à caméra thermique pour les localiser dans les secteurs difficiles d’accès ou à dense végétation.

Basé à Malone, Chad Tavernia a effectué les 2 heures de routes pour arriver à Antwerp et commencer à survoler la zone avec son drone. Au bout d’une heure et demie, il a repéré une silhouette allongée dans la neige, au milieu de la forêt ; en zoomant, il a permis via l’écran à un Jim Brice ému de reconnaître sa chienne et de constater qu’elle était bel et bien en vie.



L’épilogue après 5 jours d’angoisse

Sur la page Facebook de son entreprise, Chad Tavernia a partagé une vidéo montrant l’intégralité du sauvetage. La voici :

On peut y étendre les échanges entre l’opérateur de drone et le propriétaire de Shelby pendant qu’ils observaient celle-ci via le moniteur. On y voit ensuite le vétéran de l’armée se rendre à l’endroit indiqué pour d’émouvantes retrouvailles. Le moment précis où la chienne remue la queue en entendant la voix de son humain et en le voyant approcher est particulièrement touchant.

Après 5 jours de survie dans le froid, Shelby a enfin pu rentrer à la maison, auprès de son ami de toujours.

