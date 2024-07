Un chat et un chien unissent leurs forces pour voler des friandises (vidéo)

Qui a dit que les chats et les chiens ne pouvaient pas faire bon ménage ? Ruby et Pearl s’entendent en tout cas comme larrons en foire, surtout quand il s’agit de s’unir pour voler des friandises ! La vidéo de leur hilarante coalition dans le crime a égayé la journée de nombreux internautes.

Il y a quelques mois, nous vous avions déjà parlé de Ruby, la femelle Labrador Retriever, et de Pearl, son amie la chatte tigrée. Le duo s’était alors distingué par sa nature taquine. Ruby avait en effet réussi à enfermer la féline dans une cage ! Cette fois, les 2 amies sont plus unies que jamais et elles prouvent que les chats et les chiens savent parfaitement coopérer lorsqu’ils ont un intérêt commun...

Un vrai travail d’équipe

Ruby adore quand son maître Ted lui apprend un nouveau tour. L’exercice du jour consistait à déplacer des objets en les poussant. Après s’être exercée avec brio avec un coussin, la chienne a eu l’idée d’une mise en pratique plus utile.

@ruby_thelabrador / TikTok

Tandis que son maître avait sournoisement posé un sachet de friandises sur une commode avant de sortir de la pièce, Ruby y a vu un appel au crime, c'est pourquoi elle a poussé un panier contre le meuble afin de faciliter l'escalade.

C’est ensuite Pearl qui est entrée en scène. La chatte a sauté sur le panier, puis sur la commode, avant de jeter par terre le sachet d’un coup de patte. La chienne n’a eu ensuite qu'à récupérer le butin !

Des internautes impressionnés

Partagée sur TikTok et relayée par PetHelpful, la vidéo de ce méfait comptabilise à ce jour plus de 24 millions de vues ! Les spectateurs ont été vraiment impressionnés par cette brillante collaboration. « Non, c'est vraiment fou, ils sont tous les 2 si intelligents », a écrit une personne dans la section des commentaires. « Ils sont plus intelligents que certaines personnes que je connais », a ajouté quelqu’un d’autre avec humour. « Le plus fou, c'est que le chat a fait ce que le chien a dit », a souligné un troisième internaute.

@ruby_thelabrador / TikTok

D’autres encore ont remis en cause la coopération naturelle des 2 animaux en évoquant une routine de tours bien huilée. Dans tous les cas, la scène est hilarante et les meilleures amies ont certainement dû recevoir des friandises en récompense, sans avoir besoin de les voler cette fois…