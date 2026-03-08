« Pour votre chien », une femme offre un gilet fluorescent au chien de la dame qui collecte ses ordures avec son protégé
Alors qu’Olivia Perkins voyait tous les jours une femme ramasser les ordures devant son appartement avec son chien, elle a décidé de la remercier en lui offrant un cadeau : un gilet réfléchissant acheté pour le toutou. Grâce à une vidéo TikTok devenue virale, elle a également mis en place une cagnotte participative pour aider cette dame.
5 jours par semaine, durant les 6 derniers mois, la caméra connectée de la sonnette du domicile d’Olivia Perkins a filmé une femme qui ramassait les ordures devant les appartements de la propriété où elle réside, à Dallas (Texas, États-Unis). Mais la dénommée Genevieve ne faisait pas son travail seule, comme a pu le constater Olivia. En effet, c’était en compagnie de sa chienne, Princess, qu’elle effectuait sa mission quotidienne. Reconnaissante du travail de Genevieve et touchée par la présence du toutou, Olivia a alors eu l’idée de lui offrir un présent : un gilet réfléchissant pour la chienne, assorti à celui que portait Genevieve.
Un cadeau attendrissant
Dans une vidéo partagée sur TikTok par Olivia, on assiste au moment où Genevieve a découvert ce cadeau. Elle réalise son travail, quand elle s’arrête soudain devant la porte face à l’objet qui attire son regard. La petite veste haute visibilité, adaptée à la taille de Princess, était posée à côté d’une peluche et d’un papier précisant : « pour votre chien ». « Je suis tombée par hasard sur cette veste dans un magasin, pendant que je faisais mes courses », expliquait Olivia Perkins à Newsweek qui a relayé l’histoire. Face à la caméra de la sonnette, Genevieve, émue par le présent, a aussitôt remercié Olivia, avant de montrer Princess qu’elle avait équipée du gilet. « J'ai décidé de partager la vidéo dans l'espoir qu'elle rappellera aux gens non seulement d'être gentils, mais aussi d'être bienveillants envers les autres », déclarait encore Olivia Perkins.
This lady and her dog gets my trash 5 days out of the week. I had to get her matching vest. @Wrangler @PetSmart @Viral Pet Videos? hit different higher - user98934302016
Une vidéo virale
Devenue virale sur TikTok, la séquence a été visionnée près de 15 millions de fois et a recueilli de nombreux commentaires d’internautes touchés par le geste d’Olivia. À l’image de ceux-ci : « Vous lui avez donné le sentiment d'être reconnue dans un travail ingrat », « On voit bien que son chien était très heureux de porter un gilet assorti à celui de sa maman », « Ce sont ces petits gestes de gentillesse qui améliorent la vie des gens. Ils leur rappellent qu'ils sont reconnus. Cela ne coûte presque rien, mais elle n'oubliera jamais ce geste. » Encore très reconnaissante de ce cadeau, Genevieve elle-même a fini par commenter la vidéo : « Merci à tous pour votre gentillesse. J'ai pleuré en lisant tous ces commentaires aimables », « Mon travail n'est pas facile, mais je me présente quand même tous les jours et Princess adore m'accompagner. »
Un rebondissement inattendu
Contactée par le fils de Genevieve, Olivia a appris, quelques jours plus tard, que la femme traversait une période difficile. En instance de divorce, elle avait dû se résoudre à vendre sa voiture, et vivait seule avec son fils dans un appartement d’une chambre. « On ne sait jamais ce qu'ils traversent, et après l'avoir rencontrée et avoir appris son histoire, je me rends compte qu'elle vit vraiment une situation difficile et que c'est déchirant », confiait Olivia. C’est là qu’elle a eu l’idée de lui venir en aide, en profitant du succès de sa vidéo TikTok. Sur la plateforme GoFundMe, elle a ouvert une cagnotte participative, afin de recueillir des fonds pour soutenir Genevieve et sa famille. L’objectif est de 18 000 dollars, et, à ce jour, plus de 16 000 dollars ont déjà été récoltés. « Je ne savais rien de tout cela auparavant [...] Mais je suis contente d'avoir publié la vidéo et lancé une campagne GoFundMe, car maintenant, elle peut aller de l'avant dans la vie grâce à quelques petites choses et se libérer d'un poids pendant qu'elle fait face à d'autres difficultés. » Souhaitons de tout coeur que la situation s’arrange pour Genevieve et Princess.
