Une communauté de toiletteurs se mobilise pour prendre en charge les chiens des clients de leur collègue atteinte d'un cancer

Devant mener un âpre combat contre son cancer du poumon, une toiletteuse canine britannique a pu compter sur un formidable élan de solidarité ; plusieurs professionnelles se sont mobilisées pour prendre soin de ses 150 clients à 4 pattes pendant son traitement. Une aide précieuse qui lui permet de se concentrer sur sa santé tout en sachant les chiens et leurs maîtres entre de bonnes mains.

Entre amoureux des chiens, on se serre les coudes. C'est ce qu'a récemment démontré une communauté de toiletteuses professionnelles en Angleterre après l'appel à l'aide lancé par l'une d'elles devant lutter contre la maladie, rapportait la BBC .

Marion Preston est à la tête du salon de toilettage canin Pretty Pups Dog Grooming Salon à Didcot, dans le comté de l'Oxfordshire. Son établissement est particulièrement populaire auprès des propriétaires de chiens du secteur ; sa clientèle compte, en effet, 150 loulous.



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Malheureusement, elle a récemment dû mettre son activité entre parenthèses après avoir appris qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon. Devant suivre des séances de chimiothérapie, il lui est impossible de continuer de travailler pendant son traitement. Voilà pourquoi elle a lancé un appel à l'aide à ses consoeurs de la région, leur demandant de reprendre les chiens dont elle s'occupe habituellement durant sa période d'indisponibilité.

Elle a été émue par leur réaction, ayant bénéficié d'un énorme soutien sur les réseaux sociaux notamment. De nombreux gérants et propriétaires de salons de toilettage se sont proposés pour prendre temporairement en charge ses clients canins.



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« La réponse a été absolument incroyable »

« La réponse a été absolument incroyable. J’ai vraiment eu l’impression qu’une communauté s'est rassemblée pour aider une autre toiletteuse », confie-t-elle à la BBC.

Même si son unique source de revenus est à l'arrêt, Marion Preston pense surtout à ses protégés à fourrure et à leurs humains. « Tant que mes chiens sont entre de bonnes mains et leurs propriétaires satisfaits, c’est tout ce qui compte pour moi », dit-elle.



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Louise Smith, qui dirige le salon Garden Grooming, dit avoir « immédiatement accepté » de l'aider. « Suivre un traitement contre le cancer est déjà suffisamment éprouvant en soi, sans avoir à s’inquiéter de ce qui va arriver à ses clients », poursuit la toiletteuse.

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