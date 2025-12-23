Même âgé, ce Golden Retriever adore jouer dans les flaques de boue comme un chiot insouciant (vidéo)

Duke, un Golden Retriever âgé, est d’habitude connu sur les réseaux sociaux pour apporter quotidiennement des objets divers dans son panier. Cette fois, il a réchauffé le cœur des internautes en jouant joyeusement dans la boue malgré les protestations amusées de sa mère.

Duke, un Golden Retriever senior adopté par sa famille d’accueil, est rapidement devenu une star du web grâce à ses pitreries quotidiennes. Chaque jour, les internautes le voient rapporter dans son panier toutes sortes d’objets du quotidien : livres, tasses à thé, ordinateurs portables… Mais dans sa dernière vidéo TikTok relayée par PawNation, Duke a trouvé une nouvelle passion : la boue !

Le roi des flaques

Ce jour-là, lorsque la maîtresse de Duke est sortie le voir jouer dehors, elle a été témoin d’une adorable scène : son vieux toutou en train de barboter joyeusement dans une petite flaque de boue. Duke essayait visiblement de la transformer en un puits profond.

© @lifewithduke2025 / TikTok

Un peu catastrophée par l’état boueux de la boule de poils, sa maîtresse a bien essayé de le convaincre d'arrêter, mais elle a vite compris qu'il n'avait aucune intention de l'écouter !

Consciente que Duke passe habituellement ses journées à se relaxer à l’intérieur, elle a finalement préféré en rire et a laissé le toutou s’amuser. « Quand Duke se comporte comme un chien, on le laisse faire ! MDR ! », a-t-elle précisé dans la légende de la vidéo TikTok immortalisant ce moment.

« J'adore voir les chiens faire des trucs de chiens ! »

Ces images ont fait chaud au cœur de nombreux internautes qui ont tenu à laisser des centaines de commentaires sur les pitreries boueuses de Duke.

« Il essaie de trouver un moyen de ramener de la boue dans son lit. », a fait remarquer l’un d’entre eux. « OK. Il est maintenant évident que Dukey fait à peu près tout ce qu'il veut, quand il veut. », a commenté une personne, pendant qu’une autre ajoutait : « Il s'en tire toujours, littéralement, et il le sait ! ».

© @lifewithduke2025 / TikTok

La plupart des commentateurs ont trouvé Duke adorable. « Oh, ce vieux monsieur à l'intérieur se comporte comme un enfant dehors ! », a écrit un spectateur attendri. « J'adore voir les chiens faire des trucs de chiens ! Amuse-toi bien, Duke ! », a commenté une autre personne. Une chose est sûre : même s’il est un vieux monsieur, Duke adore jouer dans la boue comme un chiot, prouvant que l’âge n’a aucune importance quand il s’agit de s’amuser !