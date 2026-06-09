Disparu depuis 1 an, ce chien a survécu en compagnie d'une meute de coyotes, avant de retrouver sa famille

Adopté par Chad et Carrie Woodruff, Ruger avait disparu à Colorado Springs (États-Unis) après avoir vécu seulement 3 jours au sein de sa famille adoptive. Durant près d’un an, alors que ses parents se désespéraient de sa fugue, il avait été repéré plusieurs fois près d’un terrain de golf, parfois même en compagnie d’une meute de coyotes. Mi-mai dernier, enfin récupéré par Humane Society of the Pikes Peak Region, il a retrouvé son foyer pour le plus grand bonheur de sa famille.

Ruger avait été adopté par Chad et Carrie Woodruff en 2025. Cependant, lors de cette adoption, le couple était loin de s’imaginer que, 3 jours seulement après son arrivée à la maison, le chien allait disparaître.

Humane Society of The Pikes Peak Region

Il a disparu après seulement 3 jours dans son nouveau foyer

Ce jour-là, à Colorado Spring (Colorado, États-Unis), Chad Woodruff avait décidé d’emmener son toutou noir et blanc sur son lieu de travail, un salon de coiffure dont il est le propriétaire. Sa femme était absente, il était tout naturel pour lui de ne pas laisser Ruger seul à la maison. Pourtant, une fois sur place, la situation n’a pas tourné comme Chad l’aurait espéré. Un client est arrivé et le chien a profité d’un moment d’inattention et d’une porte laissée ouverte pour s’enfuir. Dans une publication Facebook diffusée sur le compte de la Humane Society of The Pikes Peak Region après le retour de Ruger chez lui, les bénévoles se sont amusés à prendre la parole à la place du chien, afin d’expliquer ce qu’il s’était produit.

« Je m’appelle Ruger, et apparemment, je suis ce que les humains appellent “un spécialiste de l’évasion”. Fin mai 2025, j’étais parti travailler avec mon père dans un salon de coiffure, et lorsqu’un client a ouvert la porte, j’ai pris ce que je considérais personnellement comme un choix de vie tout à fait raisonnable : je me suis précipité vers l’inconnu, tel un enfant victorien montant à bord d’un train à vapeur en route vers l’aventure. Malheureusement, ma famille n’était PAS d’accord pour dire que c’était une bonne idée. »

Une disparition qui a laissé la famille attristée et désemparée.

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Une meute de coyotes l’avait accueilli

Pendant près d’un an, malgré la mobilisation et la vigilance de toute la communauté de Colorado Springs à la suite des avis de recherche lancés par le couple sur Nextdoor et Facebook, Ruger demeurait en fuite. À plusieurs reprises, il avait été repéré près du parcours de golf de Patty Jewett, mais nul ne pouvait l’approcher. Il s’enfuyait aussitôt. À d’autres reprises, des personnes l’avaient aperçu en compagnie d’une meute de coyotes auprès desquels il semblait avait trouvé refuge.

Humane Society of The Pikes Peak Region

« Je n’étais pas du tout effrayée, j’étais contente de savoir que la meute l’avait suffisamment accepté pour qu’il soit en sécurité », expliquait Carrie Woodruff, dans un entretien accordé au média The Dodo . « Les jardiniers du terrain de golf pensent d’ailleurs que Ruger a survécu au rude hiver du Colorado en dormant dans un ancien terrier de coyote. »

L’aventure sauvage a touché à sa fin

Pourtant, mi-mai, son aventure sauvage a pris une autre tournure. Ruger a enfin pu être attrapé par les agents de la Humane Society of the Pikes Peak Region .

« Son pelage était un peu sale, mais vu le temps qu’il a passé en liberté, je suis surpris de voir à quel point il était propre. Je n’ai pas non plus constaté de blessures sur Ruger », soulignait l’agent Roe de la Humane Society of the Pikes Peak Region.

Humane Society of The Pikes Peak Region

Conduit au refuge, le chien refusait de se laisser approcher, se recroquevillait dans sa cage et paraissait nerveux à cause de l’environnement stressant dans lequel il se trouvait désormais. Mais Carrie est très vite venue le chercher et là, seulement, Ruger s’est apaisé et est redevenu celui qu’elle et son mari avaient connu.

Humane Society of The Pikes Peak Region

« Une fois qu’on l’a réuni avec sa maîtresse, on n’aurait pas cru que c’était le même chien. Il laissait tout le monde dans la pièce le caresser et se blottissait, de manière affectueuse, contre sa maîtresse. »

De retour chez lui, sain et sauf

À la maison, il s’est très vite réadapté à sa vie d’avant et profite à nouveau de son existence paisible aux côtés de ses parents humains.

« Nous avons eu le cœur brisé pendant les 11 mois où il était parti, mais c'est là que nous devons vraiment rendre hommage à notre incroyable communauté. Le personnel du terrain de golf, nos voisins, les groupes Nextdoor et Facebook, ainsi que l'incroyable équipe de la Pikes Peak Humane Society n'ont jamais cessé de le rechercher. Nous n'aurions pas pu le ramener à la maison sans cet immense effort communautaire », déclarait le couple qui tenait à remercier tous ceux qui s’étaient mobilisés durant des mois.

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Humane Society of The Pikes Peak Region

Et comme le concluait le post Facebook en prenant la voix de Ruger : « Je suis actuellement chez moi, où apparemment, je vais rester jusqu'à la fin de mes jours sous environ 47 couches de surveillance. Ce qui est honnêtement juste. »