Après avoir échappé à l’euthanasie, ce papy chien plein de vie et de tendresse cherche une dernière maison pour toujours

Vidocq a connu le bonheur, puis le vide, l’abandon et la peur. À presque 12 ans, ce gentil géant a frôlé l’euthanasie avant d’être sauvé in extremis. Aujourd’hui, il espère trouver une famille qui verra en lui plus qu’un vieux toutou et qui lui offrira la retraite remplie d’amour qu’il mérite.

À bientôt 12 ans, Vidocq, croisé Cane Corso, a connu une vie bien remplie. Pendant 11 ans, il a vécu heureux aux côtés de son maître, jusqu’à ce que l’hospitalisation de celui-ci bouleverse tout. D’abord confié à des proches, il s’est retrouvé malgré lui en fourrière, où il a frôlé l’euthanasie avant d’être sauvé par l’association Gamelles Pleines Lyon.

Après de longs mois passés en box, il a enfin découvert la douceur d’une famille d’accueil et, aujourd’hui, ce gentil papy espère trouver un foyer stable et aimant pour profiter sereinement de sa retraite.

Vidocq Race : Cane Corso Âge : 11 ans et 11 mois Localisation : Lyon (69000) Association : Gamelles Pleines Lyon Rencontrer Vidocq

Un vieux chien tendre, encore plein de vie

D’après ceux qui veillent sur lui, Vidocq est un chien extrêmement gentil et très affectueux, un vrai tendre sous ses 45 kg de muscles. Comme beaucoup de grands chiens, il peut parfois être un peu brusque sans le vouloir, d’où la nécessité d’un adoptant habitué aux chiens puissants et d’un foyer sans jeunes enfants.

© Gamelles Pleines Lyon / Kiweeto app / Facebook

D'ailleurs, malgré son âge, ce gentil géant reste plein d’énergie : l’arthrose ne l’empêche absolument pas d’apprécier ses promenades quotidiennes. Entre 2 balades, il a toutefois besoin de tranquillité et de moments de repos.

© Gamelles Pleines Lyon / Animaux.fr

Vidocq est un chien calme et indépendant, même s’il supporte mal les longues périodes de solitude. Comme l’indique l’association Gamelles Pleines Lyon sur Animaux.fr, « il sait rester seul sans détruire mais il peut montrer des signes d'anxiété si les absences sont longues et répétées. »

Il cohabite sans souci avec les autres chiens, qu’il ignore la plupart du temps, mais il n’apprécie pas vraiment la présence des chats...

© Gamelles Pleines Lyon / Animaux.fr

Aujourd’hui, ce gentil toutou vacciné et pucé recherche simplement une famille présente pour lui offrir un foyer calme et affectueux pour ses vieux jours. Et si cette famille était la vôtre ?

Envie d’en savoir plus sur cet adorable papy chien, son fonctionnement et la procédure d’adoption ? Toutes les infos et les contacts de l’association Gamelles Pleines Lyon sont disponibles sur l’annonce Animaux.fr de Vidocq.