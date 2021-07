Ils créent une cagnotte pour l’opération de leur chienne en espérant une petite participation. L'ampleur de la mobilisation les laisse sans voix

A la faveur d’un bel élan de solidarité, une chienne atteinte d’une grosseur a pu être opérée à temps. Sa famille avait lancé une cagnotte en espérant réunir quelques dizaines d’euros, mais le montant des dons a largement dépassé leurs espérances.

Un jeune couple de Romilly-sur-Seine (10) a pu faire opérer sa chienne grâce à une cagnotte solidaire. La famille auboise a été particulièrement touchée par la contribution de l’amie de l’ancienne propriétaire de l’animal, comme le rapportait L’Est Eclair ce mercredi 28 juillet.

Eva et Jérôme Fischer, 21 et 25 ans, sont les heureux parents d’un bébé de 5 mois et maîtres d’une chienne appelée Hope. Ils avaient adopté cette dernière il y a un an, après la disparition tragique de son ancienne maîtresse dans un accident de la route.

La fille de la victime était à la recherche d’une nouvelle famille pour la femelle Berger à la robe noire. En l’apprenant, Jérôme et Eva avaient demandé à la rencontrer et avaient eu un véritable coup de foudre pour elle. En fait, c’est même Hope qui les avait « choisis lors de [leur] visite », confie la jeune maman à L’Est Eclair.

Récemment, les Fischer ont remarqué une grosseur au niveau de l’arrière-train du quadrupède. Elle a été vue par un vétérinaire, qui leur a expliqué que Hope souffrait d’une infection de l’utérus s’étant étendue aux ovaires. La situation aurait pu être encore plus grave si elle avait atteint les reins, mais heureusement, ce n’était pas le cas. Il fallait toutefois l’opérer en urgence.

Ils s’attendaient à récolter une cinquantaine d’euros

Une intervention nécessaire, mais aussi coûteuse ; 670 euros. Une somme dont le couple ne disposait pas, Jérôme s’étant récemment lancé à son compte et Eva étant en congé maternité sans solde. Le papa a alors eu l’idée de créer une cagnotte sur la plateforme Leetchi dans l’espoir de récolter une cinquantaine euros, tout au plus. De quoi les aider à financer l’opération de Hope.

Le montant des contributions les a agréablement surpris, dépassant les 400 euros. Dont 100 donnés par l’amie de la défunte India, un geste qui leur est allé droit au cœur. Par ailleurs, la vétérinaire a accepté le paiement en plusieurs fois. Hope a ainsi pu être opérée et sauvée. Elle s’en remet tout doucement et se porte de mieux en mieux.

Jérôme Fischer s’est exprimé hier sur Facebook pour remercier tous les participants à la cagnotte (qui reste ouverte) et donner des nouvelles de Hope. Celle-ci doit retourner chez la vétérinaire lundi prochain pour un examen de contrôle et le retrait des points de suture.