5 jours après son enlèvement à la SPA de Poitiers par 3 individus, ce Fox Terrier malade est retrouvé sur une route

Enlevé par 3 individus au refuge SPA de Poitiers alors qu'il nécessitait des soins médicaux urgents, le Fox Terrier Angus a finalement été retrouvé sain et sauf. Après 5 jours de vive angoisse et d'intense mobilisation en ligne, le chien malade a été découvert errant sur une route des Deux-Sèvres, au grand soulagement des bénévoles.

La disparition d'un chien de refuge à la suite d'un vol avait suscité angoisse et interrogations au sein du personnel, mais aussi de la communauté locale. Les bénévoles étaient d'autant plus inquiets pour le canidé en question qu'il devait être examiné et recevoir un traitement. Fort heureusement, il a fini par être retrouvé indemne, rapportait Actu Deux-Sèvres .

Le dimanche 15 février 2026, le Refuge SPA de Poitiers, dans la Vienne, lançait l'alerte sur sa page Facebook. 3 personnes venaient de s'introduire dans la structure d'accueil pour s'emparer de 2 de ses protégés, des Fox Terriers en l'occurrence.

Les individus avaient agi en présence des bénévoles, puisque l'une de ces dernières « a pu filmer l'un des hommes que l'on voit parfaitement et a pu récupérer un des chiens », peut-on lire dans la publication Facebook du refuge pictavien.

Toutefois, les assaillants étaient parvenus à repartir avec l'autre quadrupède, répondant au nom d'Angus. « La police a été avertie et un dépôt de plainte va être fait », poursuivait l'auteur du post.



Refuge SPA de Poitiers / Facebook

Les gens qui s'occupent d'Angus étaient d'autant plus inquiets pour son sort que le chien est malade et sous traitement. Il était même prévu qu'il subisse des examens complémentaires le mercredi 18 février.

« Le ramener est primordial pour sa santé et pour qu'il reçoive ses soins. Cela permettrait également 'd'alléger' la procédure pour vol à votre encontre », indiquait le Refuge SPA de Poitiers dans un message adressé directement aux ravisseurs.

« Il va bien »

L'équipe de bénévoles est restée sans nouvelles du Fox Terrier jusqu'au vendredi 20 février. Ce jour-là, au grand soulagement de tous, le chien a été retrouvé seul et errant sur une route dans le département voisin des Deux-Sévres. « Il va bien », a assuré l'association en annonçant cette bonne nouvelle toujours sur Facebook.

« Un très grand merci à vous tous, particuliers, associations, groupes, et médias, qui ont partagé sa photo afin de médiatiser son enlèvement », a ajouté le refuge, où Angus a pu retourner après être resté quelque temps à la clinique vétérinaire l'ayant recueilli.