« On ne peut pas imaginer une journée sans lui », ce chien autrefois maltraité est aujourd’hui le pilier irremplaçable de sa nouvelle famille

Abandonné et gravement maltraité, Lazlo a survécu à l’horreur et à la négligence. Aujourd’hui entouré d’amour, ce petit guerrier retrouve une vie pleine de joie et il est même devenu le cœur d’une famille qui l’adore !

En janvier 2025, un passant de New York (États-Unis) a fait une découverte glaçante : un chien abandonné, la gueule et les pattes ligotées, jeté dans un sac-poubelle.

Alertée, la police a immédiatement transféré le toutou baptisé Lazlo au refuge pour animaux de la ville, avant qu’il ne soit pris en charge par l’ASPCA. C’était le premier pas d'un chemin vers la guérison, marquant le début d’une histoire pleine d’espoir que l’ASPCA a récemment partagé sur son site.

Un combat pour la survie

Lorsque Lazlo est arrivé à l’ASPCA, il était dans un état critique. Émacié, déshydraté et gravement maltraité, il souffrait de multiples fractures, d’une luxation de la hanche, d’un traumatisme crânien, de plaies et d’infections. Le personnel vétérinaire l’a tout de suite pris en charge en unité de soins intensifs, stabilisant son état avant de l’opérer pour sa hanche et de le castrer.

© ASPCA

Par la suite, le toutou a suivi un régime de réalimentation soigneusement adapté pour retrouver progressivement des forces. Sa rééducation physique a, quant à elle, été intensive, avec 2 séances quotidiennes pendant 6 semaines. Petit à petit, Lazlo a repris du poids, et a retrouvé une démarche normale ainsi que son énergie.

Une fois suffisamment rétabli, il a enfin pu quitter l’unité de soins pour rejoindre Brett et Gary, une famille d’accueil prête à le soutenir dans sa guérison.

© ASPCA

La renaissance d’un chien maltraité

Ensemble depuis 4 ans, Brett et Gary avait toujours rêvé d’adopter un chien, mais leurs vies professionnelles ne le permettaient pas. En 2025, ils ont alors décidé de devenir famille d’accueil pour l’ASPCA, et quelques mois plus tard, ils ont découvert Lazlo sur une annonce.

Séduits par sa photo et sa personnalité, ils sont allés le rencontrer et ont été immédiatement conquis par son caractère aimant et sa résilience : malgré son passé difficile, Lazlo se montrait confiant, obéissant et plein de joie de vivre.

© ASPCA

Dès ses premiers instants avec ses pères d'accueil, le toutou a tissé de profonds liens avec eux, partageant des câlins, des jeux et des promenades avec une énergie débordante.

Un mois seulement après son arrivée, Brett et Gary étaient définitivement sous le charme et ont décidé de l’adopter officiellement. « On ne peut pas imaginer une journée sans lui », a déclaré Gary. « Il est devenu le pilier de notre famille et de nos cœurs. »

© ASPCA

Aujourd’hui, Lazlo vit enfin la vie qu’il a toujours méritée et force l’admiration de ses nouveaux maîtres.

« Souvent, nous le regardons et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à ce garçon extraordinaire », explique Gary. « Parfois, nous admirons aussi son courage et sa force d'âme, non seulement pour avoir survécu à son passé, mais aussi pour sa capacité à encore faire confiance et à aimer. » Un vrai petit guerrier !