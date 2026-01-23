En apercevant une chienne et ses 2 chiots au bord de la route, une automobiliste ressent "un besoin irrésistible de faire demi-tour"

Un simple geste et une rencontre peuvent parfois changer plusieurs vies à la fois. C’est ce qu’a vécu une jeune femme dont l’élan de compassion a offert un avenir prometteur à une petite famille canine en détresse.

Alors qu’elle était au volant de sa voiture, une utilisatrice de TikTok se faisant appeler “@audpack” pensait effectuer un trajet sans histoire quand elle a vu quelque chose qui l’a incitée à faire demi-tour. Elle a, en effet, repéré une chienne et ses 2 chiots qui se tenaient au bord de la route et avaient clairement besoin d’aide.

La maman est une croisée Labrador Retriever d’un an et au pelage noir. Ses filles ont, quant à elles, 3 mois. Quand @audpack est revenue vers elles, elles étaient en train de manger de la nourriture qu’une habitante du quartier leur avait laissée.

Cette dernière n’avait emménagé que récemment, d’après @audpack. Le trio canin était donc sans doute déjà là avant son arrivée.

“La voisine n'était pas là, mais les chiennes se cachaient sous son porche, raconte la bonne samaritaine à Newsweek , qui rapporte cette histoire. Je suppose que les anciens occupants les ont abandonnées.”

La jeune femme a fait monter la chienne et les chiots à bord de sa voiture. Elle a laissé son nom et son numéro de téléphone au cas où la voisine aurait besoin de la contacter, puis a emmené ses protégées chez elle pour prendre soin d’elles.



@audpack / TikTok

Celles-ci étaient ravies de l’accompagner. La maman s’est même mise à la lécher, comme pour lui signifier sa gratitude. Elle l’a également laissée caresser les chiots.



@audpack / TikTok

Une heure et demie de route plus tard, elles sont arrivées à la maison. Les chiennes ont eu droit à une longue sieste sur le canapé.

@audpack Saw these 3 babies sitting on the side of the road and had an overwhelming feeling to turn around and pull over. Thank god I did. These 3 babies are now safe and warm and will go to great loving homes?? #straydogrescue #whorescuedwho ? original sound - Aud????????

“Ces 3 bébés iront dans des familles aimantes”

“J'ai aperçu ces 3 bébés assis au bord de la route et j’ai ressenti un besoin irrésistible de faire demi-tour et de m'arrêter, dit @audpack. Heureusement que je l'ai fait. Ces 3 bébés sont maintenant en sécurité et au chaud, et iront dans des familles aimantes.”

Dans une autre vidéo, elle a révélé les noms qu’elle a choisis pour ses 3 amies à 4 pattes. La mère a ainsi été appelée Gracey, tandis que les chiots ont été nommés Parker et Elly.

