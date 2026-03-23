Rescapée d'un abattoir et d'un incendie ayant fait 700 victimes, cette chienne réapprend à vivre aux côtés d'une congénère tout aussi fragile

Après avoir échappé à un incendie dévastateur en Corée du Sud, Phoenix a trouvé un nouveau foyer au Canada. Aujourd’hui, cette chienne partage un lien incroyable avec Willow, un congénère anxieux, et ils apprennent ensemble à surmonter leurs traumatismes et à profiter de la vie.

Fin 2025, dans la province de Gyeongbuk en Corée du Sud, un élevage de chiens destinés à être abattus pour leur viande était décimé par un gigantesque incendie. 700 canidés y avaient laissé la vie ; seuls 8 y avaient survécu.

Parmi les survivants à ce drame se trouvait une femelle Mastiff appelée par la suite Phoenix. D'après l'association Humane World for Animals, qui était intervenue, elle souffrait de brûlure sur quasiment tout le corps.



Jean Chung / Humane World for Animals

Humane World for Animals et d'autres organisations avaient réussi à convaincre le propriétaire de leur céder les rescapés pour leur permettre de vivre un nouveau départ.

Phoenix et les 7 autres chiens ont été soignés, puis emmenés en Amérique du Nord. La Mastiff est arrivée au centre de réhabilitation de Humane World for Animals près de Montréal, au Canada.

C'est là qu'elle a rencontré Tanya Thibaudeau. « Ma première impression a été qu'elle n'était pas qu'une simple chienne, mais une survivante dotée d'une âme magnifique, raconte cette dernière à People . Avec ses yeux tombants et son léger prognathisme, elle m'a immédiatement touchée. Je voulais juste prendre soin d'elle et lui offrir la vie qu'elle méritait. »

Elle a décidé de l'adopter. « Elle était calme mais hésitante, observant discrètement tout ce qui l'entourait, dit sa maîtresse. Elle était un peu maigre, mais globalement en bonne santé. Les seules traces visibles de son passé étaient les cicatrices de ses brûlures, heureusement guéries. »

Phoenix s'est peu à peu détendue, mais Tanya Thibaudeau sentait qu'elle avait besoin d'un ami, surtout qu'elle s'entendait très bien avec ses congénères.

Nouvelle vie et nouvel ami pour Phoenix

C'est ainsi qu'elle a adopté Willow, un Golden Retriever de 16 mois. Il avait entamé une formation pour devenir chien d'assistance, mais n'avait pas pu aller au bout à cause de son anxiété et de sa peur des bruits et mouvements brusques. « Malgré cela, c’est un garçon incroyablement doux et gentil qui a simplement besoin de patience et de compréhension pour apprendre à faire confiance au monde qui l’entoure », explique son adoptante.



Tanya Thibaudeau

Entre Willow et Phoenix, l'entente a été instantanée. Ils sont vite devenus inséparables et chacun aide l'autre à sa manière. Grâce au Golden Retriever, la Mastiff se sent beaucoup moins seule. Dans le même temps, celle-ci apporte un précieux réconfort à Willow, ce qui lui permet de surmonter ses craintes.

« Voir Phoenix et Willow courir, jouer et se blottir l’une contre l’autre me rappelle à quel point une seconde chance peut être puissante », confie Tanya Thibaudeau.

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Tanya Thibaudeau