Une chienne affamée interpelle une passante et la guide vers ses 7 chiots nouveau-nés dans l'espoir de leur offrir une vie meilleure

Touchée par la détresse d’une chienne errante, une bénévole a fait une découverte poignante à quelques pas de sa voiture. Ce geste d’une mère en quête d’aide marquera le début d’un sauvetage plein d’espoir pour toute une petite famille.

Les abandons d’animaux constituent un véritable fléau que militants et bénévoles tentent désespérément d’endiguer en sauvant autant de vies que possible et en sensibilisant le public. Membre de l’association serbe MISI’s Animal Rescue, Ivana Nesic est l’une de ces personnes qui se battent au quotidien pour les créatures en détresse.

Récemment, dans la ville de Nis (sud-est de la Serbie), elle venait de terminer sa journée de travail et s’apprêtait à regagner sa voiture pour rentrer chez elle, quand une petite chienne maigre et négligée a couru vers elle.



MISI’s Animal Rescue

La bénévole a tenté de l’approcher, mais elle s’est éloignée. Ivana Nesic, comprenant qu’elle cherchait à la guider quelque part, a décidé de la suivre. C’est ainsi qu’elle a découvert, à seulement quelques mètres de son véhicule, une boîte en carton dans laquelle se trouvaient 7 chiots nouveau-nés.



MISI’s Animal Rescue

“Ils avaient été laissés à côté de la voiture d'Ivana, dans une boîte en carton, comme s'il s'agissait de déchets”, raconte sa collègue Isidora Stevanovic à The Dodo . Les bébés n’étaient âgés que d’un jour ou 2. Ils étaient blottis les uns contre les autres dans un coin de la boîte.

Une famille aimante pour Banana, en attendant ses petits

Ivana Nesic a pu gagner la confiance de leur génitrice en lui donnant à manger, puis a emmené celle-ci et ses chiots chez le vétérinaire. Fort heureusement, les 8 canidés ne souffraient pas de problèmes de santé graves. Ils avaient simplement faim et soif.

La chienne a été appelée Banana par ses bienfaiteurs. Quant à ses chiots, on leur a choisi les noms de Bea, Dina, Ella, Galla, Aris, Artur et Alfi. Ils ont tous été confiés à une famille d’accueil.



MISI’s Animal Rescue

3 mois plus tard, les chiots ont bien grandi. Ils sont en pleine forme et heureux. Banana a été adoptée par un proche de l’un des membres de MISI’s Animal Rescue. “La maman a un caractère merveilleux : elle est douce, affectueuse et a soif d'amour, de contact et d'attention”, dit Isidora Stevanovic.



MISI’s Animal Rescue

L’association espère à présent trouver des foyers aimants pour les 7 chiots.

A lire aussi : Une chienne loyale a sauvé un bébé d’un an et sa famille en donnant l’alerte avant qu’un incendie ne détruise leur maison



MISI’s Animal Rescue