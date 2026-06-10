Au refuge depuis trop longtemps, cette chienne avide d'aventures et de grands espaces tourne en rond dans son box en attendant l'adoption (vidéo)

Clover, une chienne croisée Bouvier Australien, peine à s’épanouir derrière les murs du refuge malgré une prise en charge adaptée à ses besoins. Une simple randonnée a suffi à révéler son vrai tempérament et à montrer qu’elle a surtout besoin d’une famille active pour enfin s’épanouir pleinement.

Clover, femelle croisée Bouvier Australien, attend d'être adoptée depuis plus d'un an. Elle vit au refuge Benton-Franklin Humane Society à Kennewick dans l'Etat de Washington (Etats-Unis). Auparavant, elle avait été découverte errante et prise en charge par une autre structure d'accueil, où elle avait passé 406 jours.

Atteinte d'allergies cutanées nécessitant un régime alimentaire et un suivi spécifiques, elle a été transférée à la Benton-Franklin Humane Society en mars 2026, cette dernière étant mieux équipée pour répondre à ses besoins.



Julie Saraceno

Depuis, la chienne se porte nettement mieux. Toutefois, elle a toujours autant de mal à supporter la vie au refuge. Son héritage de Bouvier Australien, race connue pour son important besoin d'activité, ne l'y aide pas.

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La bénévole Julie Saraceno s'en est vite rendue compte et a décidé de lui venir en aide. Elle a récemment laissé son téléphone dans le box de Clover pour la filmer pendant qu'elle la laissait seule. Les images enregistrées par la caméra de son smartphone lui ont brisé le cœur ; la pauvre chienne était extrêmement agitée et tournait en rond.

« Quand elle a cru que je ne reviendrais jamais, on pouvait voir à quel point elle était triste, rien qu'à son langage corporel », raconte-t-elle à The Dodo.

« Je ne l’ai jamais vue aussi détendue que lors de notre randonnée »

Les sorties quotidiennes dans la cour du refuge ne suffisaient clairement pas à Clover. Julie Saraceno a eu l'idée de l'emmener en randonnée en pleine nature. Cette escapade a permis à la chienne de révéler sa véritable personnalité.

« Je ne l’ai jamais vue aussi détendue que lors de notre randonnée, car j’ai l’impression que c’était beaucoup plus stimulant pour elle que d’aller simplement jouer dans la cour de récréation », explique la bénévole.

Dès le retour au refuge, l'anxiété de Clover a refait surface. « J’aimerais que les gens comprennent que c’est seulement une fois que ces chiens ont le temps de se détendre qu’ils révèlent leur vraie nature », confie Julie Saraceno.

L'équipe de la Benton-Franklin Humane Society lui cherche une famille aimante, disposée à lui offrir l'activité physique et la stimulation mentale dont elle a tant besoin.



Julie Saraceno

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Ces chiens ont un niveau d’activité élevé pour une raison très simple : ils descendent de lignées de chiens de travail et de conduite de troupeaux notamment.

Des races comme le Bouvier Australien ont été spécifiquement sélectionnées et élevées pour :

Travailler plusieurs heures par jour en extérieur

Prendre des décisions rapidement (gérer des troupeaux en mouvement)

Couvrir de longues distances

Rester constamment attentifs à leur environnement

Ainsi, même en refuge ou en famille, ils gardent ce tempérament très dynamique. Sans activité suffisante, cela peut se traduire par de l’agitation, de l’ennui ou de l’anxiété, comme on l’observe chez Clover.