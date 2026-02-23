Enlevé par une inconnue devant la garderie des enfants de ses maîtres, ce chien est rendu à sa famille contre une récompense

L’angoisse a gagné une famille de Chicago après la disparition soudaine de son chien devant une garderie. Grâce à un formidable élan de solidarité et à des images de vidéosurveillance déterminantes, l’histoire a toutefois pris la tournure que tous espéraient.

Disparu après avoir été laissé seul devant une garderie par sa maîtresse, un Sheepadoodle (croisé Bobtail / Caniche) a été retrouvé sain et sauf et restitué à sa famille, dont l'appel à l'aide avait été massivement relayé, rapportait ABC7 Chicago le dimanche 22 février.

Le vendredi 20 février, aux alentours de 18h locales, Erin Franzblau venait d'achever sa journée de travail. Elle devait récupérer ses 3 enfants, dont un nourrisson, à la garderie à Chicago, en Illinois (Etats-Unis). Son chien l'accompagnait, mais elle ne pouvait pas l'emmener à l'intérieur. Comme elle l'avait fait maintes fois par le passé, elle a attaché le quadrupède, appelé Charlie, à un arbre devant l'établissement.

Lorsqu'elle en est ressortie quelques minutes plus tard, le canidé n'était plus là. « Nous avons fait une erreur parce que je sortais d’une longue journée de travail, reconnaît la mère de famille. Mon mari était en déplacement à Denver. J’étais seule pour récupérer 3 enfants : 2 tout-petits et un bébé. Et j’étais pressée. Je l’ai attaché dehors devant la garderie, à un endroit où il y a une fenêtre et où tout le monde peut le voir. »

« Elle a détaché le chien, l’a pris avec elle et est partie à pied »

En constatant la disparition de Charlie, Erin Franzblau a « commencé à paniquer et à demander aux gens où il était. »

Les images enregistrées par une caméra de surveillance lui ont permis de comprendre ce qui venait de se passer ; une passante avait emmené son ami à fourrure. « Elle demandait aux gens : 'À qui est ce chien ? À qui est ce chien ?' », raconte la propriétaire de Charlie. « Elle a détaché le chien, l’a pris avec elle et est partie à pied vers l’ouest de Racine [Avenue]… Elle était gentille avec lui, mais il tremblait », poursuit-elle.



ABC7 Chicago

Retrouvé par un bon samaritain

S'agissait-il d'un vol ? La personne pensait-elle bien faire et secourir un chien qu'elle croyait abandonné ? On ne sait pas grand-chose à ce sujet pour le moment, l'enquête ouverte par la police de Chicago n'en étant qu'à ses débuts.

Quoi qu'il en soit, Charlie est rentré auprès des siens, comme l'annonçait ABC7 Chicago le dimanche 22 février. La seule information disponible à ce jour est qu'un « bon samaritain » l'a retrouvé et ramené à ses maîtres, qui ont promis de lui remettre la récompense de 5 000 dollars (4 200 euros environ).

A lire aussi : Du canapé au rebord de la fenêtre, cette Golden Retriever suit chaque mouvement de son frère félin avec une précision (vidéo)