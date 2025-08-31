Pour son travail exemplaire auprès de la police, ce chien de thérapie est en passe de remporter un prestigieux concours canin

Les chiens d’assistance ou de thérapie endossent leur rôle dans un parfait altruisme, sans aucune arrière-pensée. Ce n’est pas pour autant qu’ils ne méritent pas que l’on reconnaisse leurs actions si essentielles. C’est pourquoi, l’American Humane Society a décidé de récompenser ces discrets héros du quotidien.

Tous les ans, l’American Humane Society (AHS) organise les Hero Dog Awards, un concours canin , afin de “récompenser les chiens ordinaires qui accomplissent des actes extraordinaires”, pour reprendre les termes du média KTLA . Cette année marque la quinzième édition de l’événement. Ce dernier comporte plusieurs catégories : les chiens d'assistance et guides d’aveugles, les chiens d'alerte, les chiens policiers et les chiens de premiers secours, les chiens militaires, les héros émergents, les chiens de refuge et enfin, les chiens de thérapie.



© American Humane

C’est dans cette catégorie que l’on retrouve Rudy, un Caniche Royal de 6 ans. En effet, le toutou, originaire de Chatsworth en Californie (États-Unis), travaille avec la police de Los Angeles en tant que membre certifié du programme de thérapie. Son rôle est essentiel, car il permet d’apaiser les personnes dans les périodes critiques . À ce titre, les compétences de Rudy ont été mises à rude épreuve avec les incendies qui ont ravagé la Cité des Anges cette année. Dans le portrait du canidé, l’AHS décrit ainsi son action : “Sa présence a apporté du réconfort aux dirigeants, aux premiers intervenants et aux familles touchées par la crise, témoignant de l'authentique courage d'un héros”.

Ce mois-ci, Rudy a fait un pas de plus vers la reconnaissance. Il vient en effet d’être sélectionné pour faire partie des 25 finalistes du concours. Il figure même parmi les 5 meilleurs toutous dans la catégorie “Chien de thérapie”. C’est le vote du public qui permettra de désigner les demi-finalistes. Ensuite, un jury sélectionnera les lauréats des Hero Dog Awards parmi les gagnants de chaque catégorie.